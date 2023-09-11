https://sputnikarabic.ae/20230911/مجلس-الأمن-الروسي-يدعو-لسحب-الدبلوماسيين-من-أوروبا-قبل-أحداث-محددة-1080905069.html
مجلس الأمن الروسي يدعو لسحب الدبلوماسيين من أوروبا قبل "أحداث محددة"
مجلس الأمن الروسي يدعو لسحب الدبلوماسيين من أوروبا قبل "أحداث محددة"
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الأوروبيين أخبروا جميع الروس، بشكل مباشر ومن دون أي مجاملة: "أنتم أناس من الدرجة الثانية بالنسبة لنا". 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T09:17+0000
2023-09-11T09:17+0000
2023-09-11T09:28+0000
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واعتبر مدفيديف، اليوم الاثنين، أنه من الأفضل أن يتم تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، لبعض الوقت، وسحب الموظفين الدبلوماسيين، وإعادتهم إلى روسيا.وكتب مدفيديف عبرحسابه على "تلغرام": وأشار مدفيديف إلى أن "زعماء الاتحاد الأوروبي، قالوا لجميع الروس، بشكل مباشر ومن دون أي مجاملة، أنتم بالنسبة لنا أناس من الدرجة الثانية".وأوضحت المفوضية الأوروبية، في الأسبوع الماضي، أنه وكجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، يمنع بشكل صارم دخول دول الاتحاد الأوروبي بسيارات مسجلة في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الخارجية-الصينية-مفتاح-حل-الأزمة-الأوكرانية-يكمن-في-التخلي-عن-فكرة-الحرب-الباردة-1080904535.html
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مجلس الأمن الروسي يدعو لسحب الدبلوماسيين من أوروبا قبل "أحداث محددة"
09:17 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الأوروبيين أخبروا جميع الروس، بشكل مباشر ومن دون أي مجاملة: "أنتم أناس من الدرجة الثانية بالنسبة لنا".
واعتبر مدفيديف، اليوم الاثنين، أنه من الأفضل أن يتم تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، لبعض الوقت، وسحب الموظفين الدبلوماسيين، وإعادتهم إلى روسيا.
وكتب مدفيديف عبرحسابه على "تلغرام":
سيكون من الأفضل ببساطة تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، لبعض الوقت، وإعادة الموظفين الدبلوماسيين إلى بلادنا، عندها سيشعر البلهاء المتباهون في بروكسل، بحجم الخطأ، لأنه يتم إجلاء السفارات، قبل أحداث محددة للغاية.
وأشار مدفيديف إلى أن "زعماء الاتحاد الأوروبي
، قالوا لجميع الروس، بشكل مباشر ومن دون أي مجاملة، أنتم بالنسبة لنا أناس من الدرجة الثانية".
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في الأسبوع الماضي، أنه وكجزء من العقوبات المفروضة على روسيا
، يمنع بشكل صارم دخول دول الاتحاد الأوروبي بسيارات مسجلة في روسيا.