https://sputnikarabic.ae/20230911/مصدر-أردوغان-وبوتين-قد-يجريان-محادثة-هاتفية-قريبا-لمناقشة-صفقة-الحبوب-1080893297.html
مصدر: أردوغان وبوتين قد يجريان محادثة هاتفية لمناقشة صفقة الحبوب
مصدر: أردوغان وبوتين قد يجريان محادثة هاتفية لمناقشة صفقة الحبوب
صرّح مصدر في مكتب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، بأن المحادثات التي أجراها رجب طيب أردوغان بشأن صفقة الحبوب مع الزعماء الغربيين على هامش قمة مجموعة العشرين في... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T04:25+0000
2023-09-11T04:25+0000
2023-09-11T05:15+0000
روسيا
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
أخبار قمة العشرين
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "كانت هذه المفاوضات بناءة، ولكن هناك حاجة إلى الخوض في التفاصيل للوصول إلى نتيجة". مضيفا أن أنقرة تواصل عملها لاستئناف صفقة الحبوب بالتعاون مع الأمم المتحدة.وأشار المصدر إلى أن أردوغان يعتزم مناقشة نتائج هذه المحادثات، التي أجراها على هامش مجموعة قمة العشرين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضح المصدر أنه لا يستبعد أن يجري بوتين وأردوغان قريبا محادثات هاتفية لمناقشة صفقة الحبوب، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى عدم وجود تاريخ محدد بعد لمثل هذه المحادثات.
https://sputnikarabic.ae/20230906/روسيا-وتركيا-تتوصلان-إلى-اتفاق-مبدئي-لتوريد-مليون-طن-من-الحبوب-1080768776.html
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روسيا, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار قمة العشرين
روسيا, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار قمة العشرين
مصدر: أردوغان وبوتين قد يجريان محادثة هاتفية لمناقشة صفقة الحبوب
04:25 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 05:15 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
صرّح مصدر في مكتب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، بأن المحادثات التي أجراها رجب طيب أردوغان بشأن صفقة الحبوب مع الزعماء الغربيين على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، كانت بناءة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "كانت هذه المفاوضات بناءة، ولكن هناك حاجة إلى الخوض في التفاصيل للوصول إلى نتيجة". مضيفا أن أنقرة تواصل عملها لاستئناف صفقة الحبوب بالتعاون مع الأمم المتحدة
.
وأشار المصدر إلى أن أردوغان يعتزم مناقشة نتائج هذه المحادثات، التي أجراها على هامش مجموعة قمة العشرين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح المصدر أنه لا يستبعد أن يجري بوتين وأردوغان قريبا محادثات هاتفية لمناقشة صفقة الحبوب، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى عدم وجود تاريخ محدد بعد لمثل هذه المحادثات.