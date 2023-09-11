https://sputnikarabic.ae/20230911/وزارة-التعليم-السودانية-تعتزم-اعتماد-خطة-بديلة-حال-استمرار-الاشتباكات-1080903563.html

وزارة التعليم السودانية تعتزم اعتماد خطة بديلة حال استمرار الاشتباكات

وزارة التعليم السودانية تعتزم اعتماد خطة بديلة حال استمرار الاشتباكات

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني، محمود سر الختم الحوري، أن الوزارة ستعتمد خطة بديلة في حال استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T07:41+0000

2023-09-11T07:41+0000

2023-09-11T07:41+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078744865_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82bae941369fe9d70412b91f51c4e5c0.jpg

الخرطوم - سبوتنيك. وتتضمن الخطة البديلة إعادة توزيع الطلاب والأساتذة على الولايات المستقرة لضمان استمرارية التعليم في العام الجديد.وأوضح الحوري، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الوزارة اتخذت خطة طارئة منذ بداية الحرب في أبريل/ نيسان الماضي، لمواجهة تداعيات الصراع، تركزت الخطة على تعزيز إمكانيات المؤسسات التعليمية في الولايات الأخرى لزيادة قدرتها على استيعاب الطلاب.وفي حال استمرار المواجهات العسكرية، ستتم إعادة توزيع البنية التعليمية في السودان وفقًا لظروف الحرب على الأرض، كما أكد الحوري أن الوزارة ستدعم التعليم من خلال تأمين رواتب المعلمين وطباعة الكتب المدرسية، وتلقت تعهدات من وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، ضمن جهود معالجة تداعيات الحرب واستعادة نظام التعليم في السودان.وأشار وزير التعليم السوداني إلى أن استئناف الدراسة ليس أمرا صعبا، ولكنه يتطلب إعادة إعمار البنية التحتية بعد انتهاء الصراع في البلاد.وستكون هذه العودة مرتبطة بعدة شروط، بما في ذلك استعادة الأمان في العاصمة الخرطوم وتحقيق التزام المجتمع الدولي بدعم اقتصادي لإنشاء صندوق إعادة الإعمار المتوقع. على الرغم من وجود تحديات تواجه قطاع التعليم، إلا أن الوزارة ستكون قادرة على التصدي لهذه التحديات عند انتهاء الحرب.يذكر أن الجيش السوداني كان قد رد، يوم أمس الأحد، على اتهامات قوات الدعم السريع له بقصف مدنيين في حي مايو جنوبي العاصمة الخرطوم، قائلا إن"القوات المسلحة لا يمكن أن توجه نيرانها لشعبها الذي يعلم ذلك ويشهد في نفس الوقت على الفظائع غير المسبوقة في تاريخ البلاد التي ارتكبتها الميلشيا المتمردة ومرتزقتها الذين جلبتهم من خارج الحدود بحق الشعب السوداني".

https://sputnikarabic.ae/20230909/البرهان-يطالب-الاتحاد-الأفريقي-بتصحيح-موقفه-من-الصراع-في-السودان-1080848483.html

https://sputnikarabic.ae/20230910/رئيس-الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-أمد-الحرب-قد-يطول-في-السودان-وربما-تتوقف-بصورة-غير-متوقعة-1080886956.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار