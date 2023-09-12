https://sputnikarabic.ae/20230912/الكرملين-يكشف-مكان-عقد-لقاء-بوتين-مع-كيم-جونغ-أون-1080942097.html
الكرملين: لقاء بوتين مع كيم جونغ أون سيعقد في الشرق الأقصى الروسي
الكرملين: لقاء بوتين مع كيم جونغ أون سيعقد في الشرق الأقصى الروسي
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عقد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الشرق الأقصى... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T02:23+0000
2023-09-12T02:23+0000
2023-09-12T02:28+0000
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف للصحفيين في رده على سؤال حول مكان الاجتماع: "في الوقت الحالي، لا نقول أين يعقد الاجتماع [المكان بالضبط] لكنه في الشرق الأقصى الروسي".وأوضح أنه ستجري محادثات بين الوفدين الروسي والكوري الشمالي، يتزعمانهما زعيمي البلدين، بالإضافة إلى اللقاء الشخصي بينهما، بالإضافة إلى وجبة عشاء رسمية تقام باسم بوتين تكريمًا لكيم جونغ أون.وأشار بيسكوف إلى أنه لا يوجد أي مؤتمرات صحفية مخطط لها.وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة "صوت كوريا" الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية غادر بيونغ يانغ في العاشر من سبتمبر/أيلول على متن قطار خاص متجهًا إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230911/إعلام-كيم-جونغ-أون-غادر-بيونغ-يانغ-متجها-إلى-روسيا-1080940868.html
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فلاديمير بوتين
الكرملين: لقاء بوتين مع كيم جونغ أون سيعقد في الشرق الأقصى الروسي
02:23 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 02:28 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عقد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الشرق الأقصى الروسي.
وقال بيسكوف للصحفيين في رده على سؤال حول مكان الاجتماع: "في الوقت الحالي، لا نقول أين يعقد الاجتماع [المكان بالضبط] لكنه في الشرق الأقصى الروسي".
وأوضح أنه ستجري محادثات بين الوفدين الروسي والكوري الشمالي، يتزعمانهما زعيمي البلدين، بالإضافة إلى اللقاء الشخصي بينهما، بالإضافة إلى وجبة عشاء رسمية تقام باسم بوتين تكريمًا لكيم جونغ أون.
وأشار بيسكوف إلى أنه لا يوجد أي مؤتمرات صحفية مخطط لها.