https://sputnikarabic.ae/20230912/روساتوم-الروسية-تعلن-عن-تكرار-نموذج-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-مع-عدة-دول-1080941893.html
"روساتوم" الروسية تعلن عن تكرار نموذج محطة "أكويو" للطاقة النووية مع عدة دول
"روساتوم" الروسية تعلن عن تكرار نموذج محطة "أكويو" للطاقة النووية مع عدة دول
أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، يوم الاثنين، أن "روساتوم" اتفقت مع عدد من الدول على تكرار نموذج مشروع محطة الطاقة النووية "أكويو" في تركيا، حيث يكون... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T01:40+0000
2023-09-12T01:40+0000
2023-09-12T01:41+0000
روساتوم
أخبار تركيا اليوم
محطة أكويو للطاقة النووية
المنتدى الاقتصادي الشرقي
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وقال ليخاتشيف في جلسة "التقنيات الروسية المتقدمة لضمان السيادة التكنولوجية وتنمية الشرق الأقصى" في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "مشروع "أكويو" التركي هو مشروع نموذجي حيث نقوم ببناء وتشغيل (محطات الطاقة النووية) والمنتج ليس المحطة النووية بل الكهرباء. وفي الوقت الحالي، هناك اتفاقات مع عدد من الدول بشأن تكرار هذا النهج".يشار إلى أن محطة الطاقة النووية "أكويو" هي أول مشروع في قطاع الطاقة النووية العالمي يتم تنفيذه وفقًا لنموذج "بناء وامتلاك وتشغيل".يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
https://sputnikarabic.ae/20230427/أنقرة-مشروع-محطة-أكويو-النووية-أفضل-مثال-على-التعاون-التركي-الروسي-1076376566.html
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روساتوم, أخبار تركيا اليوم, محطة أكويو للطاقة النووية, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روساتوم, أخبار تركيا اليوم, محطة أكويو للطاقة النووية, المنتدى الاقتصادي الشرقي
"روساتوم" الروسية تعلن عن تكرار نموذج محطة "أكويو" للطاقة النووية مع عدة دول
01:40 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 01:41 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، يوم الاثنين، أن "روساتوم" اتفقت مع عدد من الدول على تكرار نموذج مشروع محطة الطاقة النووية "أكويو" في تركيا، حيث يكون المطور مالكًا للمحطة النووية ويبيع الكهرباء منها للعميل.
وقال ليخاتشيف في جلسة "التقنيات الروسية المتقدمة لضمان السيادة التكنولوجية وتنمية الشرق الأقصى" في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "مشروع "أكويو" التركي هو مشروع نموذجي حيث نقوم ببناء وتشغيل (محطات الطاقة النووية) والمنتج ليس المحطة النووية بل الكهرباء. وفي الوقت الحالي، هناك اتفاقات مع عدد من الدول بشأن تكرار هذا النهج".
يشار إلى أن محطة الطاقة النووية "أكويو"
هي أول مشروع في قطاع الطاقة النووية العالمي يتم تنفيذه وفقًا لنموذج "بناء وامتلاك وتشغيل".
يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.