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https://sputnikarabic.ae/20230912/شاهد-عيان-لـسبوتنيك-وصول-عدد-كبير-من-الضحايا-المصريين-من-مدينة-درنة-إلى-مركز-طبرق-الطبي-1080969092.html
شاهد عيان لـ"سبوتنيك": وصول عدد كبير من الضحايا المصريين من مدينة درنة إلى مركز طبرق الطبي
شاهد عيان لـ"سبوتنيك": وصول عدد كبير من الضحايا المصريين من مدينة درنة إلى مركز طبرق الطبي
قال شاهد عيان من داخل مركز طبرق الطبي إن شاحنتين تحملان عددا كبيرا جدا من جثامين الضحايا، أغلبهم من الجالية المصرية في ليبيا، وصلتا إلى المركز. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T15:58+0000
2023-09-12T16:02+0000
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ونقل شاهد العيان لـ"سبوتنيك"، قول أحد الناجين من الجالية المصرية إن المصريين انتشلوا نحو 75 جثة لزملائهم المصريين، الذين غرقوا في مدينة درنة، زعم أن غالبيتهم من محافظة مصرية واحدة هي بني سويف، بحسب قوله.وتابع الشاهد: "هناك مصريون آخرون لم يتمكنوا من انتشال جثامينهم، التي تهدمت عليها البيوت التي كانوا يقيمون فيها"، مشيرًا إلى أنهم "يطالبون الحكومتين المصرية والليبية بالتدخل"، مضيفًا: "لكننا نشكر جميع الناس في طبرقن الذين فعلوا كل ما بوسعهم لتخفيف آثار الكارثة ووصلت مساعداتهم إلى مدينة درنة".وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر في مركز طبرق الطبي في ليبيا، إن "عدد ضحايا إعصار "دانيال" ارتفع بعد وصول العديد من الجثث إلى المركز، وأشار إلى وجود عدد كبير من الضحايا من أفراد الجالية المصرية".وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة، أودت بحياة نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين.وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230912/مصدر-طبي-لـسبوتنيك-ارتفاع-عدد-ضحايا-إعصار-دانيال-في-ليبيا-صور-1080967229.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط

شاهد عيان لـ"سبوتنيك": وصول عدد كبير من الضحايا المصريين من مدينة درنة إلى مركز طبرق الطبي

15:58 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 12.09.2023)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
قال شاهد عيان من داخل مركز طبرق الطبي إن شاحنتين تحملان عددا كبيرا جدا من جثامين الضحايا، أغلبهم من الجالية المصرية في ليبيا، وصلتا إلى المركز.
ونقل شاهد العيان لـ"سبوتنيك"، قول أحد الناجين من الجالية المصرية إن المصريين انتشلوا نحو 75 جثة لزملائهم المصريين، الذين غرقوا في مدينة درنة، زعم أن غالبيتهم من محافظة مصرية واحدة هي بني سويف، بحسب قوله.
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
مصدر طبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في ليبيا... صور
14:55 GMT
وتابع الشاهد: "هناك مصريون آخرون لم يتمكنوا من انتشال جثامينهم، التي تهدمت عليها البيوت التي كانوا يقيمون فيها"، مشيرًا إلى أنهم "يطالبون الحكومتين المصرية والليبية بالتدخل"، مضيفًا: "لكننا نشكر جميع الناس في طبرقن الذين فعلوا كل ما بوسعهم لتخفيف آثار الكارثة ووصلت مساعداتهم إلى مدينة درنة".
وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر في مركز طبرق الطبي في ليبيا، إن "عدد ضحايا إعصار "دانيال" ارتفع بعد وصول العديد من الجثث إلى المركز، وأشار إلى وجود عدد كبير من الضحايا من أفراد الجالية المصرية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

لقطات لـ&quot;سبوتنيك&quot; توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات. - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

لقطات لـ&quot;سبوتنيك&quot; توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات. - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك"، توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

لقطات لـ&quot;سبوتنيك&quot;، توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات. - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك"، توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

لقطات لـ&quot;سبوتنيك&quot; توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات. - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك"، توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

لقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية، جراء الفيضانات.

وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة، أودت بحياة نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين.
وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
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