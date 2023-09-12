شاهد عيان لـ"سبوتنيك": وصول عدد كبير من الضحايا المصريين من مدينة درنة إلى مركز طبرق الطبي

ونقل شاهد العيان لـ"سبوتنيك"، قول أحد الناجين من الجالية المصرية إن المصريين انتشلوا نحو 75 جثة لزملائهم المصريين، الذين غرقوا في مدينة درنة، زعم أن غالبيتهم من محافظة مصرية واحدة هي بني سويف، بحسب قوله.وتابع الشاهد: "هناك مصريون آخرون لم يتمكنوا من انتشال جثامينهم، التي تهدمت عليها البيوت التي كانوا يقيمون فيها"، مشيرًا إلى أنهم "يطالبون الحكومتين المصرية والليبية بالتدخل"، مضيفًا: "لكننا نشكر جميع الناس في طبرقن الذين فعلوا كل ما بوسعهم لتخفيف آثار الكارثة ووصلت مساعداتهم إلى مدينة درنة".وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر في مركز طبرق الطبي في ليبيا، إن "عدد ضحايا إعصار "دانيال" ارتفع بعد وصول العديد من الجثث إلى المركز، وأشار إلى وجود عدد كبير من الضحايا من أفراد الجالية المصرية".وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة، أودت بحياة نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين.وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
قال شاهد عيان من داخل مركز طبرق الطبي إن شاحنتين تحملان عددا كبيرا جدا من جثامين الضحايا، أغلبهم من الجالية المصرية في ليبيا، وصلتا إلى المركز.
ونقل شاهد العيان لـ"سبوتنيك"، قول أحد الناجين من الجالية المصرية إن المصريين انتشلوا نحو 75 جثة لزملائهم المصريين، الذين غرقوا في مدينة درنة، زعم أن غالبيتهم من محافظة مصرية واحدة هي بني سويف، بحسب قوله.
وتابع الشاهد: "هناك مصريون آخرون لم يتمكنوا من انتشال جثامينهم، التي تهدمت عليها البيوت التي كانوا يقيمون فيها"، مشيرًا إلى أنهم "يطالبون الحكومتين المصرية والليبية بالتدخل"، مضيفًا: "لكننا نشكر جميع الناس في طبرقن الذين فعلوا كل ما بوسعهم لتخفيف آثار الكارثة ووصلت مساعداتهم إلى مدينة درنة".
وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر في مركز طبرق الطبي في ليبيا، إن "عدد ضحايا إعصار "دانيال" ارتفع بعد وصول العديد من الجثث إلى المركز، وأشار إلى وجود عدد كبير من الضحايا من أفراد الجالية المصرية".