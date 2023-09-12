https://sputnikarabic.ae/20230912/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يوجه-بفتح-تحقيق-لعزل-بايدن-على-خلفية-شبهات-فساد-1080969224.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي يوجه بفتح تحقيق لعزل بايدن على خلفية شبهات فساد

رئيس مجلس النواب الأمريكي يوجه بفتح تحقيق لعزل بايدن على خلفية شبهات فساد

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر توجيها بفتح تحقيق مساءلة عزل بحق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أجل تمكين المشرعين من... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T15:52+0000

2023-09-12T15:52+0000

2023-09-12T15:52+0000

جو بايدن

مجلس النواب الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074890898_0:107:3023:1807_1920x0_80_0_0_3c9eeb432826e3dfc66ad4cd79b85114.jpg

وقال مكارثي في بيان رسمي: "أوجّه لجاننا في مجلس النواب بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، إذ أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن أنباء خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن - هذه ثقافة فساد".وأضاف مكارثي أن "التحقيق في قضية المساءلة سيمنح لجان مجلس النواب المزيد من السلطة لجمع الحقائق".وأشار إلى أن التحقيق سيقوده رئيس لجنة الرقابة، جيمس كومر، ورئيس السلطة القضائية، جيم جوردان، ورئيس مؤسسة "Ways and Means" جيسون سميث. وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أنهوكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قال في وقت سابق، إن التحقيق في المساءلة سيمنح الكونغرس سلطة معززة لاستدعاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للحصول على وثائق، مثل بيانات البنك وبطاقات الائتمان، التي قد تشير إلى ما إذا كان يتلقى أموالا من مصادر أجنبية.ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي سيحصلون على 218 صوتا اللازمة للسماح بالتحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي، إذ أعرب العديد من الجمهوريين المعتدلين، بما في ذلك النائبان، كين باك ودون بيكون، عن شكوكهم حول مثل هذا الجهد.وكانت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، قالت الشهر الجاري، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدون لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

https://sputnikarabic.ae/20230826/نائبة-جمهورية-تطالب-بالمسارعة-في-إجراءات-لعزل-بايدن-بعد-تصريحات-المدعي-العام-الأوكراني-السابق-1080431859.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن