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https://sputnikarabic.ae/20230912/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يوجه-بفتح-تحقيق-لعزل-بايدن-على-خلفية-شبهات-فساد-1080969224.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي يوجه بفتح تحقيق لعزل بايدن على خلفية شبهات فساد
رئيس مجلس النواب الأمريكي يوجه بفتح تحقيق لعزل بايدن على خلفية شبهات فساد
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر توجيها بفتح تحقيق مساءلة عزل بحق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أجل تمكين المشرعين من... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T15:52+0000
2023-09-12T15:52+0000
جو بايدن
مجلس النواب الأمريكي
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وقال مكارثي في بيان رسمي: "أوجّه لجاننا في مجلس النواب بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، إذ أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن أنباء خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن - هذه ثقافة فساد".وأضاف مكارثي أن "التحقيق في قضية المساءلة سيمنح لجان مجلس النواب المزيد من السلطة لجمع الحقائق".وأشار إلى أن التحقيق سيقوده رئيس لجنة الرقابة، جيمس كومر، ورئيس السلطة القضائية، جيم جوردان، ورئيس مؤسسة "Ways and Means" جيسون سميث. وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أنهوكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قال في وقت سابق، إن التحقيق في المساءلة سيمنح الكونغرس سلطة معززة لاستدعاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للحصول على وثائق، مثل بيانات البنك وبطاقات الائتمان، التي قد تشير إلى ما إذا كان يتلقى أموالا من مصادر أجنبية.ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي سيحصلون على 218 صوتا اللازمة للسماح بالتحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي، إذ أعرب العديد من الجمهوريين المعتدلين، بما في ذلك النائبان، كين باك ودون بيكون، عن شكوكهم حول مثل هذا الجهد.وكانت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، قالت الشهر الجاري، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدون لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230826/نائبة-جمهورية-تطالب-بالمسارعة-في-إجراءات-لعزل-بايدن-بعد-تصريحات-المدعي-العام-الأوكراني-السابق-1080431859.html
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جو بايدن, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس مجلس النواب الأمريكي يوجه بفتح تحقيق لعزل بايدن على خلفية شبهات فساد

15:52 GMT 12.09.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر توجيها بفتح تحقيق مساءلة عزل بحق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أجل تمكين المشرعين من مواصلة التحقيق في "النشاط الإجرامي" المزعوم لأسرته.
وقال مكارثي في بيان رسمي: "أوجّه لجاننا في مجلس النواب بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، إذ أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن أنباء خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن - هذه ثقافة فساد".
وأضاف مكارثي أن "التحقيق في قضية المساءلة سيمنح لجان مجلس النواب المزيد من السلطة لجمع الحقائق".
وأشار إلى أن التحقيق سيقوده رئيس لجنة الرقابة، جيمس كومر، ورئيس السلطة القضائية، جيم جوردان، ورئيس مؤسسة "Ways and Means" جيسون سميث.
وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أنه
"يتعين على جو بايدن وفريقه التعاون بشكل كامل مع التحقيق من أجل الشفافية".
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قال في وقت سابق، إن التحقيق في المساءلة سيمنح الكونغرس سلطة معززة لاستدعاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للحصول على وثائق، مثل بيانات البنك وبطاقات الائتمان، التي قد تشير إلى ما إذا كان يتلقى أموالا من مصادر أجنبية.
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ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي سيحصلون على 218 صوتا اللازمة للسماح بالتحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي، إذ أعرب العديد من الجمهوريين المعتدلين، بما في ذلك النائبان، كين باك ودون بيكون، عن شكوكهم حول مثل هذا الجهد.
وكانت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، قالت الشهر الجاري، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدون لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
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