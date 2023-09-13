https://sputnikarabic.ae/20230913/المسماري-لـسبوتنيك-المساعدات-المقدمة-من-روسيا-لها-أثر-إيجابي-كبير-على-جهود-الإنقاذ-في-ليبيا-1081003263.html
المسماري لـ"سبوتنيك": المساعدات المقدمة من روسيا لها أثر إيجابي كبير على جهود الإنقاذ في ليبيا
المسماري لـ"سبوتنيك": المساعدات المقدمة من روسيا لها أثر إيجابي كبير على جهود الإنقاذ في ليبيا
أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، أن روسيا دولة صديقة لليبيا، معربًا عن الترحيب بالمساعدات المقدمة من روسيا لدعم جهود البحث والإنقاذ... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T16:29+0000
2023-09-13T16:29+0000
2023-09-13T16:29+0000
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وقال المسماري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة صديقة وعلاقاتها معنا طيبة جدًا منذ زمن بعيد، وبالتأكيد سيكون للدعم الروسي ووصول المساعدات الروسية أثر طيب في معالجة الأمور التي تتعلق بالبحث والإنقاذ".وأضاف: "نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز هذه الأزمة ومعالجة ما يمكن من الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة".وتابع: "الخسائر البشرية كبيرة جدا والعدد في ارتفاع، وقد يصل في نهاية هذا اليوم إلى رقم 10 آلاف ويتجاوز ذلك بكثير".وأضاف: "لا نريد أن نسبق الأحداث، وسوف تصلنا إحصائيات وسنقدمها للإعلام".يذكر أن عاصفة قوية كانت قد ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد الماضي، خاصة بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق المدارس لأيام.وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.من جانبه، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، عن تعازيه بضحايا إعصار "دانيال" والفيضانات التي اجتاحت مناطق ليبية، مبديًا استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20230913/المساعدات-الدولية-تتواصل-لإغانة-المنكوبين-في-ليبيا-1080981664.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
المسماري لـ"سبوتنيك": المساعدات المقدمة من روسيا لها أثر إيجابي كبير على جهود الإنقاذ في ليبيا
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أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، أن روسيا دولة صديقة لليبيا، معربًا عن الترحيب بالمساعدات المقدمة من روسيا لدعم جهود البحث والإنقاذ بعد كارثة السيول والفيضانات.
وقال المسماري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة صديقة وعلاقاتها معنا طيبة جدًا منذ زمن بعيد، وبالتأكيد سيكون للدعم الروسي ووصول المساعدات الروسية أثر طيب في معالجة الأمور التي تتعلق بالبحث والإنقاذ".
وأضاف: "نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز هذه الأزمة ومعالجة ما يمكن من الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة".
وتابع: "الخسائر البشرية كبيرة جدا والعدد في ارتفاع، وقد يصل في نهاية هذا اليوم إلى رقم 10 آلاف ويتجاوز ذلك بكثير".
وأضاف: "لا نريد أن نسبق الأحداث، وسوف تصلنا إحصائيات وسنقدمها للإعلام".
يذكر أن عاصفة قوية كانت قد ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد الماضي، خاصة بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق المدارس لأيام.
وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة
، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
من جانبه، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، عن تعازيه بضحايا إعصار "دانيال"
والفيضانات التي اجتاحت مناطق ليبية، مبديًا استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة.