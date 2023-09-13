https://sputnikarabic.ae/20230913/الوكالة-الدولية-للطاقة-خفض-إنتاج-روسيا-والسعودية-يحدث-عجزا-كبيرا-في-إمدادات-النفط-العالمية-1080990135.html
الوكالة الدولية للطاقة: خفض إنتاج روسيا والسعودية يحدث عجزا كبيرا في إمدادات النفط العالمية
الوكالة الدولية للطاقة: خفض إنتاج روسيا والسعودية يحدث عجزا كبيرا في إمدادات النفط العالمية
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة "آي إي إيه" تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمي، الذي حذرت فيه من حدوث نقص في الإمدادات العالمية بسبب تخفيضات الإنتاج التي تنفذها... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T09:46+0000
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ويرصد التقرير الذي تنشره الوكالة على موقعها الرسمي شهريا، إحصائيات وتوقعات عن سوق النفط العالمي، إضافة إلى معلومات مفصلة عن الأسعار والإمدادات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصناعات النفطية.ويقول التقرير إن استمرار السعودية وروسيا في خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام، سيؤدي إلى نقص في الإمدادات العالمية خلال الربع الأخير من العام الجاري.ولفت التقرير إلى أن عائدات روسيا النفطية زادت 1.8 مليار دولار، لتسجل 17.1 مليار دولار، في أغسطس/ آب الماضي.كما أشار التقرير إلى أن مد خفض الإنتاج الطوعي لروسيا والسعودية جعل سعر برميل النفط يتجاوز الـ90 دولارًا لأول مرة منذ 10 أشهر.وأوضح أن تحالف السعودية وروسيا أصبح يمثل تحديا كبيرا لأسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن قرارها مواصلة خفض النفط بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا للدولتين، حتى نهاية العام، رفع أسعار النفط.يذكر أن السعودية قررت، في مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر.
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العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط
العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط
الوكالة الدولية للطاقة: خفض إنتاج روسيا والسعودية يحدث عجزا كبيرا في إمدادات النفط العالمية
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أصدرت الوكالة الدولية للطاقة "آي إي إيه" تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمي، الذي حذرت فيه من حدوث نقص في الإمدادات العالمية بسبب تخفيضات الإنتاج التي تنفذها روسيا والسعودية.
ويرصد التقرير الذي تنشره
الوكالة على موقعها الرسمي شهريا، إحصائيات وتوقعات عن سوق النفط العالمي، إضافة إلى معلومات مفصلة عن الأسعار والإمدادات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصناعات النفطية.
ويقول التقرير إن استمرار السعودية وروسيا
في خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام، سيؤدي إلى نقص في الإمدادات العالمية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن عائدات روسيا النفطية زادت 1.8 مليار دولار، لتسجل 17.1 مليار دولار، في أغسطس/ آب الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن مد خفض الإنتاج الطوعي لروسيا والسعودية
جعل سعر برميل النفط يتجاوز الـ90 دولارًا لأول مرة منذ 10 أشهر.
وأوضح أن تحالف السعودية وروسيا أصبح يمثل تحديا كبيرا لأسواق النفط
العالمية، مشيرا إلى أن قرارها مواصلة خفض النفط بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا للدولتين، حتى نهاية العام، رفع أسعار النفط.
يذكر أن السعودية قررت، في مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر.