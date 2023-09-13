عربي
https://sputnikarabic.ae/20230913/بين-حطام-الزلزال-متطوعة-مغربية-تمشط-شعور-الفتيات-لتخفيف-الحزن-عنهن-فيديو-وصور-1081007202.html
بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن... فيديو وصور
بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن... فيديو وصور
بينما يلتف جميع السكان حول المساعدات، أو يعملون على تثبيت الخيام، كانت فتيات المنطقة يصطففن حول سيدة تمشط شعورهن في مشهد لافت. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T19:08+0000
2023-09-13T19:08+0000
حصري
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
زلزال
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1081005750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00ac21c4438832ff7a0b52429727d5cf.jpg
رغم الفقد والكارثة رسمت الابتسامة على وجوههن، وكل منهن تنتظر دورها للحصول على أدوات التجميل وربما على فراشة صغيرة تضعها على شعرها.اقتربنا منها بخطوات، سألناها، هل لنا أن نصور؟، أجابت بكل ود، ومن ثم تتالت الأسئلة.في الوقت الذي حرص الجميع على حمل المساعدات الغذائية والطبية والعينية، قررت فدوى الملياني المقيمة فى مراكش، حمل حقيبتها والذهاب إلى المناطق المنكومة، لم تحمل معها الأدوية أو المساعدات الغذائية، بل بعض الألعاب للأطفال وأدوات تجميل وزينة لشعورهن.قررت فدوى تخفيف هول الصدمة على الأطفال الذين فقدوا أهلهم أو الذين فقدوا منازلهم واضطروا للبقاء في العراء، أو في الخيام.تقول فدوى لـ"سبوتنيك"، إن الجميع قرر أن يساعد بمواد طبية أو غذائية، وربما ندر من انتبه للحالة النفسية للأطفال، أو لاحتياجاتهم الأخرى بعيدا عن المأكل والملبس.وفق حديث فدوى، فإن تمشيط شعور الفتيات يخفف عنهن الصدمة، ويدخل الفرحة على قلوبهن، خاصة مع بقائهن دون أفراد العائلة توفوا إثر انهيار المنازل.تنقلت فدوى من منطقة لأخرى، حاملة على ظهرها حقيبتها وفرشتها ومواد التجميل، أقامت في المخيمات إلى جوار الأطفال وسط ظروف صعبة من أجل إدخال السعادة على قلوبهم.تقول فدوى إنها تقدم المساعدة للجميع منذ صغرها، لكنها لا تعمل ضمن أي منظمة خيرية أو أي جهة، بل تسعى لتقديم المساعدة للجميع بصفة شخصية.شملت جولتها عشرات المناطق في إقليم الحوز، وكلما مرت بمنطقة تركت بعض الهدايا للأطفال، والفراشات لتزيين شعورهن، كما تحرص على أن تعلمهن القيام بالفعل ذاتها كل يوم لبعضهن بعضا، أو توكل لإحداهن القيام بالأمر، حتى لا تكون مجرد ساعات فقط دون أثر ملموس.تحدثنا إلى العديد من الفتيات الصغيرات في منطقة "تفكاغت" التابعة لجهة مراكش، جميعهن أعربن عن سعادتهن بالأشياء الجميلة التي قامت بها السيدة المراكشية، التي تركت الأثر في نفوس الجميع.تتشابه المنطقة مع العديد من المناطق هناك، إذ هوت جميع منازلها، ولم يتبق منها أي شيء سوى من نجا من تحت الأنقاض أو كان خارج المنازل وقت الهزة الزلزالية.هنا ملامح منازل تفيد بأن قرية ما كانت هنا، وكان هنا أحياء، بينما بقي الأحياء في خيامهم بانتظار مصيرهم.
https://sputnikarabic.ae/20230913/بث-مباشر-لتداعيات-الزلزال-الذي-ضرب-المغرب-وآخر-تطورات-عمليات-الإنقاذ-1081000372.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1081005750_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1d51e60a8abfad68dc3cfe6f1b616b8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن... فيديو وصور

19:08 GMT 13.09.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAبين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن
بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية تمشط شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
بينما يلتف جميع السكان حول المساعدات، أو يعملون على تثبيت الخيام، كانت فتيات المنطقة يصطففن حول سيدة تمشط شعورهن في مشهد لافت.
رغم الفقد والكارثة رسمت الابتسامة على وجوههن، وكل منهن تنتظر دورها للحصول على أدوات التجميل وربما على فراشة صغيرة تضعها على شعرها.
اقتربنا منها بخطوات، سألناها، هل لنا أن نصور؟، أجابت بكل ود، ومن ثم تتالت الأسئلة.
في الوقت الذي حرص الجميع على حمل المساعدات الغذائية والطبية والعينية، قررت فدوى الملياني المقيمة فى مراكش، حمل حقيبتها والذهاب إلى المناطق المنكومة، لم تحمل معها الأدوية أو المساعدات الغذائية، بل بعض الألعاب للأطفال وأدوات تجميل وزينة لشعورهن.
قررت فدوى تخفيف هول الصدمة على الأطفال الذين فقدوا أهلهم أو الذين فقدوا منازلهم واضطروا للبقاء في العراء، أو في الخيام.
تقول فدوى لـ"سبوتنيك"، إن الجميع قرر أن يساعد بمواد طبية أو غذائية، وربما ندر من انتبه للحالة النفسية للأطفال، أو لاحتياجاتهم الأخرى بعيدا عن المأكل والملبس.
وفق حديث فدوى، فإن تمشيط شعور الفتيات يخفف عنهن الصدمة، ويدخل الفرحة على قلوبهن، خاصة مع بقائهن دون أفراد العائلة توفوا إثر انهيار المنازل.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية &quot;تمشط&quot; شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية &quot;تمشط&quot; شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية &quot;تمشط&quot; شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية &quot;تمشط&quot; شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية &quot;تمشط&quot; شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية &quot;تمشط&quot; شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بين حطام الزلزال.. متطوعة مغربية "تمشط" شعور الفتيات لتخفيف الحزن عنهن

تنقلت فدوى من منطقة لأخرى، حاملة على ظهرها حقيبتها وفرشتها ومواد التجميل، أقامت في المخيمات إلى جوار الأطفال وسط ظروف صعبة من أجل إدخال السعادة على قلوبهم.
تقول فدوى إنها تقدم المساعدة للجميع منذ صغرها، لكنها لا تعمل ضمن أي منظمة خيرية أو أي جهة، بل تسعى لتقديم المساعدة للجميع بصفة شخصية.
شملت جولتها عشرات المناطق في إقليم الحوز، وكلما مرت بمنطقة تركت بعض الهدايا للأطفال، والفراشات لتزيين شعورهن، كما تحرص على أن تعلمهن القيام بالفعل ذاتها كل يوم لبعضهن بعضا، أو توكل لإحداهن القيام بالأمر، حتى لا تكون مجرد ساعات فقط دون أثر ملموس.
إقامة عشرات الخيام بمنطقة ثلاث يعقوب لمتضرري زلزال المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
بث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذ
14:32 GMT
تحدثنا إلى العديد من الفتيات الصغيرات في منطقة "تفكاغت" التابعة لجهة مراكش، جميعهن أعربن عن سعادتهن بالأشياء الجميلة التي قامت بها السيدة المراكشية، التي تركت الأثر في نفوس الجميع.
تتشابه المنطقة مع العديد من المناطق هناك، إذ هوت جميع منازلها، ولم يتبق منها أي شيء سوى من نجا من تحت الأنقاض أو كان خارج المنازل وقت الهزة الزلزالية.
هنا ملامح منازل تفيد بأن قرية ما كانت هنا، وكان هنا أحياء، بينما بقي الأحياء في خيامهم بانتظار مصيرهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:39 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذ14:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала