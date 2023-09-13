https://sputnikarabic.ae/20230913/سفارتا-روسيا-لدى-ليتوانيا-ولاتفيا-تدعوان-الروس-للامتناع-عن-السفر-بالسيارة-إلى-الدولتين-1080999697.html

سفارتا روسيا لدى ليتوانيا ولاتفيا تدعوان الروس للامتناع عن السفر بالسيارة إلى الدولتين

سفارتا روسيا لدى ليتوانيا ولاتفيا تدعوان الروس للامتناع عن السفر بالسيارة إلى الدولتين

دعت سفارتا روسيا لدى ليتوانيا ولاتفيا، المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر إلى هاتين الدولتين بسيارات تحمل لوحات روسية، لأن سلطات دول البلطيق حظرت دخول... 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T14:37+0000

2023-09-13T14:37+0000

2023-09-13T14:37+0000

روسيا

لاتفيا

ليتوانيا

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وجاء في بيان السفارة الروسية لدى لاتفيا، الذي نُشر على قناتها الرسمية في "تلغرام": "نلفت انتباه المواطنين الروس إلى أنه وفقًا لقرار السلطات اللاتفية، المؤرخ بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2023، الذي يحظر دخول أراضي الجمهورية على متن مركبات تحمل لوحات ترخيص روسية. ونظراً لهذا الوضع، ننصحكم بشدة بالامتناع عن زيارة لاتفيا بالسيارة الخاصة. في حالة مصادرة المركبات، يرجى إبلاغ السفارة الروسية لدى لاتفيا".كما دعت السفارة الروسية لدى ليتوانيا المواطنين إلى الامتناع عن السفر إلى هذه الدولة في سيارات تحمل لوحات روسية "باستثناء حالات العبور عبر أراضي الجمهورية من روسيا الاتحادية إلى مقاطعة كالينينغراد والعودة بوثيقة عبور مبسطة".وفي وقت سابق، حظرت ليتوانيا، وفقًا لتوصيات المفوضية الأوروبية، منذ 11 سبتمبر، دخول السيارات المسجلة في روسيا، باستثناء السيارات العابرة من وإلى مقاطعة كالينينغراد. وفرضت إدارة الجمارك اللاتفية مثل هذا الحظر في 12 سبتمبر، كما أعلنت إستونيا حظر دخول المركبات التي تحمل لوحات ترخيص تابعة لروسيا الاتحادية إلى البلاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء.ومنعت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، السيارات المسجلة في روسيا من دخول دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى نقل مستحضرات التجميل والحقائب والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والجلود ومنتجات الفراء ومنتجات النظافة الشخصية.

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