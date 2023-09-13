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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/صحيفة-تكشف-عن-الرعب-الذي-يواجه-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1080998325.html
صحيفة تكشف عن "الرعب" الذي يواجه القوات الأوكرانية على خط المواجهة
صحيفة تكشف عن "الرعب" الذي يواجه القوات الأوكرانية على خط المواجهة
أفادت صحيفة أمريكية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه "رعبا حقيقيا" على خطوط المواجهة مع القوات الروسية، ولا يمكنها التغلب على حدود الدفاع الروسي بسبب تفوقه... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T14:19+0000
2023-09-13T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت الصحيفة عن جنود ومحللين أن القوات الروسية تقضي بسهولة على القوات الأوكرانية بطائرات دون طيار وقنابل موجهة كجزء من استراتيجية متطورة لاستغلال نقاط الضعف في أوكرانيا، والتي تتمثل بأنظمة الدفاع الجوي المحدودة والعدد الضئيل من الطائرات المقاتلة مقارنة بموسكو.ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الأوكراني أليكسي ميلنيك، قوله بأن الهيكل الحديدي الثقيل للقنابل الجوية يجعل من الصعب اعتراضها، لأن صواريخ الدفاع الجوي مصممة لضرب أهداف أدق، وأضاف أن هذه الخاصية وعددها الهائل يشكل مشكلة.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" اعترافات عن الجيش الأوكراني بفاعلية المسيّرة الروسية "لانتسيت" ضد دبابات "برادلي". وقال قائد مركبة مشاة قتالية، بهذا الخصوص، بأن عدد الهجمات باستخدام هذه الطائرات دون طيار زاد خلال الشهر الماضي، موضحا أنه على الرغم من أن "برادلي" محمية من بعض الألغام والصواريخ، إلا أن الطائرات دون طيار الروسية تشكل تهديدًا مختلفًا.وأضاف: "إذا غادرت أثناء النهار، فيمكنهم (القوات الروسية) مهاجمة المركبات باثنتين أو ثلاث طائرات "لانتسيت". وإذا دخلت (الطائرة دون طيار) إلى حجرة المحرك فسوف تدمرها وتحرق الدروع".وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربتها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20230912/المجر-ترفض-تسليم-المتهربين-الأوكرانيين-من-الخدمة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1080977530.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة تكشف عن "الرعب" الذي يواجه القوات الأوكرانية على خط المواجهة

14:19 GMT 13.09.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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أفادت صحيفة أمريكية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه "رعبا حقيقيا" على خطوط المواجهة مع القوات الروسية، ولا يمكنها التغلب على حدود الدفاع الروسي بسبب تفوقه في الجو.
ونقلت الصحيفة عن جنود ومحللين أن القوات الروسية تقضي بسهولة على القوات الأوكرانية بطائرات دون طيار وقنابل موجهة كجزء من استراتيجية متطورة لاستغلال نقاط الضعف في أوكرانيا، والتي تتمثل بأنظمة الدفاع الجوي المحدودة والعدد الضئيل من الطائرات المقاتلة مقارنة بموسكو.

وتشير الصحيفة إلى أن روسيا تستخدم بنشاط نوعين من الأسلحة، طائرات دون طيار هجومية ذاتية الانفجار، وقنابل جوية عالية الدقة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الأوكراني أليكسي ميلنيك، قوله بأن الهيكل الحديدي الثقيل للقنابل الجوية يجعل من الصعب اعتراضها، لأن صواريخ الدفاع الجوي مصممة لضرب أهداف أدق، وأضاف أن هذه الخاصية وعددها الهائل يشكل مشكلة.

وأضافت الصحيفة: "لقد أدت التهديدات الجوية إلى تعقيد محاولة أوكرانيا اقتحام الأراضي في مقاطعة زابوروجيه".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" اعترافات عن الجيش الأوكراني بفاعلية المسيّرة الروسية "لانتسيت" ضد دبابات "برادلي". وقال قائد مركبة مشاة قتالية، بهذا الخصوص، بأن عدد الهجمات باستخدام هذه الطائرات دون طيار زاد خلال الشهر الماضي، موضحا أنه على الرغم من أن "برادلي" محمية من بعض الألغام والصواريخ، إلا أن الطائرات دون طيار الروسية تشكل تهديدًا مختلفًا.
وأضاف: "إذا غادرت أثناء النهار، فيمكنهم (القوات الروسية) مهاجمة المركبات باثنتين أو ثلاث طائرات "لانتسيت". وإذا دخلت (الطائرة دون طيار) إلى حجرة المحرك فسوف تدمرها وتحرق الدروع".
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
المجر ترفض تسليم المتهربين الأوكرانيين من الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا
أمس, 20:16 GMT
وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربتها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذ14:32 GMT
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