https://sputnikarabic.ae/20230913/صحيفة-تكشف-عن-الرعب-الذي-يواجه-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1080998325.html

صحيفة تكشف عن "الرعب" الذي يواجه القوات الأوكرانية على خط المواجهة

صحيفة تكشف عن "الرعب" الذي يواجه القوات الأوكرانية على خط المواجهة

أفادت صحيفة أمريكية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه "رعبا حقيقيا" على خطوط المواجهة مع القوات الروسية، ولا يمكنها التغلب على حدود الدفاع الروسي بسبب تفوقه... 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T14:19+0000

2023-09-13T14:19+0000

2023-09-13T14:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85adae74c379592469ab2e77bc27c79a.jpg

ونقلت الصحيفة عن جنود ومحللين أن القوات الروسية تقضي بسهولة على القوات الأوكرانية بطائرات دون طيار وقنابل موجهة كجزء من استراتيجية متطورة لاستغلال نقاط الضعف في أوكرانيا، والتي تتمثل بأنظمة الدفاع الجوي المحدودة والعدد الضئيل من الطائرات المقاتلة مقارنة بموسكو.ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الأوكراني أليكسي ميلنيك، قوله بأن الهيكل الحديدي الثقيل للقنابل الجوية يجعل من الصعب اعتراضها، لأن صواريخ الدفاع الجوي مصممة لضرب أهداف أدق، وأضاف أن هذه الخاصية وعددها الهائل يشكل مشكلة.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" اعترافات عن الجيش الأوكراني بفاعلية المسيّرة الروسية "لانتسيت" ضد دبابات "برادلي". وقال قائد مركبة مشاة قتالية، بهذا الخصوص، بأن عدد الهجمات باستخدام هذه الطائرات دون طيار زاد خلال الشهر الماضي، موضحا أنه على الرغم من أن "برادلي" محمية من بعض الألغام والصواريخ، إلا أن الطائرات دون طيار الروسية تشكل تهديدًا مختلفًا.وأضاف: "إذا غادرت أثناء النهار، فيمكنهم (القوات الروسية) مهاجمة المركبات باثنتين أو ثلاث طائرات "لانتسيت". وإذا دخلت (الطائرة دون طيار) إلى حجرة المحرك فسوف تدمرها وتحرق الدروع".وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربتها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.

https://sputnikarabic.ae/20230912/المجر-ترفض-تسليم-المتهربين-الأوكرانيين-من-الخدمة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1080977530.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم