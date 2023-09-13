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https://sputnikarabic.ae/20230913/مقتل-فلسطيني-وإصابة-7-آخرين-جراء-انفجار-شرق-غزة-1081003989.html
مقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين جراء انفجار شرق غزة
مقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين جراء انفجار شرق غزة
لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار وقع خلال مسيرة سلمية في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T17:18+0000
2023-09-13T17:18+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
وزارة الصحة الفلسطينية
الأخبار
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ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن وزارة الصحة في غزة أن "شهيدا و7 إصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي جراء انفجار شرق غزة"، مشيرة إلى أن من بين الإصابات حالات حرجة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، بأن السلطات الإسرائيلية تستعد لحالة من التصعيد على أكثر من جبهة.وقال الموقع الإلكتروني "روتر نت"، إن استعدادات السلطات الأمنية الإسرائيلية للتصعيد في عدة ساحات يأتي في ظل وجود قرار إسرائيلي بزيادة نشاط الجيش في مدن وبلدات الضفة الغربية.وأضاف الموقع نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية أن حالة الاستعداد الجيد للجيش الإسرائيلي تأتي قرب موسم الأعياد ورغبة في الربط بينها، وأن تلك المخاوف الإسرائيلي تأتي في ظل العمليات الأخيرة في الضفة الغربية والمتصاعدة في آن واحد، فضلا عن الدعوات من لبنان وقطاع غزة لتنفيذ المزيد منها.ولفتت القناة الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المخاوف الإسرائيلية ستزيد من نشاط الجيش الإسرائيلي في كل مدن وبلدات الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230911/فتح-معبر-كرم-أبو-سالم-هل-قدمت-المقاومة-في-غزة-تنازلات-لإسرائيل-1080933009.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, وزارة الصحة الفلسطينية, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, وزارة الصحة الفلسطينية, الأخبار

مقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين جراء انفجار شرق غزة

17:18 GMT 13.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع 9 قتلى فلسطينيين بمشاركة جماهيرية غفيرة والجيش الإسرائيلي يخلف دماراً كبيراً في مخيم جنين
تشييع 9 قتلى فلسطينيين بمشاركة جماهيرية غفيرة والجيش الإسرائيلي يخلف دماراً كبيراً في مخيم جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار وقع خلال مسيرة سلمية في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن وزارة الصحة في غزة أن "شهيدا و7 إصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي جراء انفجار شرق غزة"، مشيرة إلى أن من بين الإصابات حالات حرجة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، بأن السلطات الإسرائيلية تستعد لحالة من التصعيد على أكثر من جبهة.
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وقال الموقع الإلكتروني "روتر نت"، إن استعدادات السلطات الأمنية الإسرائيلية للتصعيد في عدة ساحات يأتي في ظل وجود قرار إسرائيلي بزيادة نشاط الجيش في مدن وبلدات الضفة الغربية.
وأضاف الموقع نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية أن حالة الاستعداد الجيد للجيش الإسرائيلي تأتي قرب موسم الأعياد ورغبة في الربط بينها، وأن تلك المخاوف الإسرائيلي تأتي في ظل العمليات الأخيرة في الضفة الغربية والمتصاعدة في آن واحد، فضلا عن الدعوات من لبنان وقطاع غزة لتنفيذ المزيد منها.
ولفتت القناة الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المخاوف الإسرائيلية ستزيد من نشاط الجيش الإسرائيلي في كل مدن وبلدات الضفة الغربية.
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