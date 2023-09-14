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البرلمان المكسيكي يكشف عن رفات كائنات غامضة من أصل غير بشري... فيديو
البرلمان المكسيكي يكشف عن رفات كائنات غامضة من أصل غير بشري... فيديو
كشف برلمان المكسيك، في إحدى جلسات الاستماع الاستثنائية، عن "بقايا محنطة" لمخلوقات غريبة غير بشرية، وفقا لشهادة عدد من الباحثين. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T06:30+0000
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وأفاد موقع "channelnewsasia"، بأنه تم العثور على هذه البقايا في البيرو، وصفت بأنها عبارة عن جثتين لكائنات فضائية، وقدّم الصحفي المكسيكي، خايمي موسان، الذي يهتم بالأجسام الطائرة المجهولة منذ فترة طويلة، القطعتين في الجلسة، بحسب الموقع.وأوضح موسان أنه تم انتشال الهيكلين بالقرب من خطوط نازكا القديمة في البيرو، عام 2017، حيث يُزعم أن عمرهما نحو 1000 عام، وأنهما بثلاثة أصابع في كل يد ورأسين ممدودين، بحسب قوله.في السياق ذاته، أكد، خوسيه دي جيسوس زالسي بينيتيز، مدير المعهد العلمي للصحة في البحرية المكسيكية، أثناء جلسة الاستماع الاستثنائية في البرلمان المكسيكي، أنه "تم إجراء صور بالأشعة السينية وإعادة بناء ثلاثي الأبعاد وتحليل الحمض النووي على الرفات"، مشيرًا إلى أن "هذه الأجساد ليست بشرية، حيث لا يزال 30% من تركيبها الجيني غير معروف"، بحسب قوله.وتمكن المشرعون المكسيكيون كذلك من سماع شهادة، ريان جريفز، وهو طيار سابق في البحرية الأمريكية، وشارك في جلسات استماع في الكونغرس الأمريكي، بشأن تجربته الشخصية مع الأجسام الطائرة المجهولة.من جانبه، صرح جايمي موسان، الذي كان طيارًا سابقًا في البحرية الأمريكية، وقاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن، أنه لا يمكن التأكيد على ما إذا كانت هذه الكائنات فعلًا كائنات فضائية، ولكنه أكد أنها ذكية وعاشت معنا، وأنه يجب إعادة كتابة التاريخ مع أخذ وجودها في الاعتبار، مؤكدا أننا لسنا وحدنا في هذا الكون الواسع ويجب أن نقبل هذا الواقع، بحسب قوله.
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منوعات, علوم, الأخبار, المكسيك, أخبار العالم الآن
منوعات, علوم, الأخبار, المكسيك, أخبار العالم الآن

البرلمان المكسيكي يكشف عن رفات كائنات غامضة من أصل غير بشري... فيديو

06:30 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 14.09.2023)
© AP Photo / Mark Wilsonأشخاص متنكرون في صورة كائنات فضائية
أشخاص متنكرون في صورة كائنات فضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Mark Wilson
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كشف برلمان المكسيك، في إحدى جلسات الاستماع الاستثنائية، عن "بقايا محنطة" لمخلوقات غريبة غير بشرية، وفقا لشهادة عدد من الباحثين.
وأفاد موقع "channelnewsasia"، بأنه تم العثور على هذه البقايا في البيرو، وصفت بأنها عبارة عن جثتين لكائنات فضائية، وقدّم الصحفي المكسيكي، خايمي موسان، الذي يهتم بالأجسام الطائرة المجهولة منذ فترة طويلة، القطعتين في الجلسة، بحسب الموقع.
وأوضح موسان أنه تم انتشال الهيكلين بالقرب من خطوط نازكا القديمة في البيرو، عام 2017، حيث يُزعم أن عمرهما نحو 1000 عام، وأنهما بثلاثة أصابع في كل يد ورأسين ممدودين، بحسب قوله.

وصرح موسان، قائلا: "هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تقديم دليل على وجود حياة خارج كوكب الأرض بهذا الشكل، أعتقد أن هناك دليلًا واضحًا يشير إلى أننا نتعامل مع عينات غير بشرية، ويمكن لأي مؤسسة علمية التحقيق منها".

في السياق ذاته، أكد، خوسيه دي جيسوس زالسي بينيتيز، مدير المعهد العلمي للصحة في البحرية المكسيكية، أثناء جلسة الاستماع الاستثنائية في البرلمان المكسيكي، أنه "تم إجراء صور بالأشعة السينية وإعادة بناء ثلاثي الأبعاد وتحليل الحمض النووي على الرفات"، مشيرًا إلى أن "هذه الأجساد ليست بشرية، حيث لا يزال 30% من تركيبها الجيني غير معروف"، بحسب قوله.
وتمكن المشرعون المكسيكيون كذلك من سماع شهادة، ريان جريفز، وهو طيار سابق في البحرية الأمريكية، وشارك في جلسات استماع في الكونغرس الأمريكي، بشأن تجربته الشخصية مع الأجسام الطائرة المجهولة.
من جانبه، صرح جايمي موسان، الذي كان طيارًا سابقًا في البحرية الأمريكية، وقاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن، أنه لا يمكن التأكيد على ما إذا كانت هذه الكائنات فعلًا كائنات فضائية، ولكنه أكد أنها ذكية وعاشت معنا، وأنه يجب إعادة كتابة التاريخ مع أخذ وجودها في الاعتبار، مؤكدا أننا لسنا وحدنا في هذا الكون الواسع ويجب أن نقبل هذا الواقع، بحسب قوله.
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