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https://sputnikarabic.ae/20230914/السفارة-الأميركية-في-موسكو-تلعن-عن-إجراءات-انتقامية-بعد-طرد-دبلوماسييها-1081048594.html
السفارة الأميركية في موسكو تلعن عن إجراءات انتقامية بعد طرد دبلوماسييها
السفارة الأميركية في موسكو تلعن عن إجراءات انتقامية بعد طرد دبلوماسييها
صرحت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين شخصين غير مرغوب بهما غير معقول... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T18:01+0000
2023-09-14T18:01+0000
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وقال بيان السفارة: "نؤكد أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت السفيرة (لين) تريسي في 14 سبتمبر بقرار إعلان الدبلوماسيين شخصين غير مرغوب بهما".وأضافت: "نرفض بشكل قاطع أساس هذا الطرد غير المبرر للموظفين الدبلوماسيين".وتابعت: "السلطات الأمريكية سترد على ذلك بالشكل المناسب".واستدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية لين تريسي، وذلك بغية تسليمها رسالة تطلب مغادرة موظفين أمريكيين اثنين للبلاد باعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما.وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن السكرتيرين الأول والثاني للسفارة الأمريكية شخصان غير مرغوب بهما وتطالبهما بمغادرة روسيا في غضون 7 أيام، وذلك بسبب نشاطهما غير القانوني في البلاد.ولفتت أن الدبلوماسيين الأمريكيين اللذين أعلن أنهما شخصان غير مرغوب بهما كانا على تواصل مع المخبر شونوف لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت الخارجية بالقول إن موسكو تعول على أن تأخذ واشنطن العبر بعد طرد هذين الدبلوماسيين من روسيا وتمتنع عن اتخاذ خطوات تصعيدية.وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر يعمل في السفارة الأمريكية ويعتبر موظفا سابقا في القنصلية العامة الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.ووفقا للتقارير الأمنية، نفذ المدعو شونوف مهاما مشبوهة تلقاها من موظفي القسم السياسي في السفارة الأمريكية في موسكو، وهم جيفري سيلين وديفيد برنشتاين، وذلك مقابل مكافأة مادية.وتتعلق هذه المهام بجمع معلومات حول تقدم العملية العسكرية الخاصة وعمليات التعبئة في المناطق الروسية وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/الولايات-المتحدة-تأمل-أن-يتمكن-غوتيريش-من-إعادة-روسيا-إلى-صفقة-الحبوب-1081044102.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

السفارة الأميركية في موسكو تلعن عن إجراءات انتقامية بعد طرد دبلوماسييها

18:01 GMT 14.09.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الأمريكية في موسكو
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرحت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين شخصين غير مرغوب بهما غير معقول وسترد عليه بالشكل المناسب.
وقال بيان السفارة: "نؤكد أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت السفيرة (لين) تريسي في 14 سبتمبر بقرار إعلان الدبلوماسيين شخصين غير مرغوب بهما".
وأضافت: "نرفض بشكل قاطع أساس هذا الطرد غير المبرر للموظفين الدبلوماسيين".
وتابعت: "السلطات الأمريكية سترد على ذلك بالشكل المناسب".
واستدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية لين تريسي، وذلك بغية تسليمها رسالة تطلب مغادرة موظفين أمريكيين اثنين للبلاد باعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
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16:57 GMT
وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن السكرتيرين الأول والثاني للسفارة الأمريكية شخصان غير مرغوب بهما وتطالبهما بمغادرة روسيا في غضون 7 أيام، وذلك بسبب نشاطهما غير القانوني في البلاد.
ولفتت أن الدبلوماسيين الأمريكيين اللذين أعلن أنهما شخصان غير مرغوب بهما كانا على تواصل مع المخبر شونوف لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الخارجية بالقول إن موسكو تعول على أن تأخذ واشنطن العبر بعد طرد هذين الدبلوماسيين من روسيا وتمتنع عن اتخاذ خطوات تصعيدية.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر يعمل في السفارة الأمريكية ويعتبر موظفا سابقا في القنصلية العامة الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
ووفقا للتقارير الأمنية، نفذ المدعو شونوف مهاما مشبوهة تلقاها من موظفي القسم السياسي في السفارة الأمريكية في موسكو، وهم جيفري سيلين وديفيد برنشتاين، وذلك مقابل مكافأة مادية.
وتتعلق هذه المهام بجمع معلومات حول تقدم العملية العسكرية الخاصة وعمليات التعبئة في المناطق الروسية وغيرها.
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