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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-70-مرة-خلال-اليوم-الماضي--1081053244.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 70 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 70 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد ممثلو جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضي الجمهورية 70 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقوا 224 قذيفة. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T23:18+0000
2023-09-14T23:18+0000
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وقالت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب من جانب أوكرانيا أنه "في اتجاه دونيتسك، شنت القوات الأوكرانية هجمات بالمدافع بعيار 155 ملم، بما في ذلك استخدامهم للقذائف العنقودية".وأضاف البيان: "في اتجاه غورلوفسك، قامت القوات الأوكرانية بقصف المنطقة باستخدام مدافع بعيار 152 و155 ملم، وكذلك استخدموا القذائف العنقودية. أما في اتجاه ياسينوفاتسك، فقد قاموا بقصفه باستخدام مدافع بعيار 155 ملم، وكذلك استخدموا القذائف العنقودية. أما في اتجاه فولنوفاخسك، فقد تم قصفه مرة واحدة باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم".وأشارت الممثلية إلى أن إجمالي القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 224 قذيفة من مختلف الأنواع.تعرضت مناطق في ثمانية مستوطنات في الجمهورية للقصف، وهذه المستوطنات هي: غورلوفكا، غولموفسكي، زايتسيفو، ميخايلوفكا، ياسينوفاتسكي رايون، دونيتسك، ماكييفكا، وفاليريانوفكا.وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم توثيق إصابة مدنيين اثنين في دونيتسك وفيسيلي بناءً على المعلومات التي وردت. وفي اليوم السابق، تم تسجيل 57 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230913/القوات-الروسية-تصد-8-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1080995134.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 70 مرة خلال اليوم الماضي

23:18 GMT 14.09.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد ممثلو جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضي الجمهورية 70 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقوا 224 قذيفة.
وقالت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب من جانب أوكرانيا أنه "في اتجاه دونيتسك، شنت القوات الأوكرانية هجمات بالمدافع بعيار 155 ملم، بما في ذلك استخدامهم للقذائف العنقودية".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
أمس, 12:04 GMT
وأضاف البيان: "في اتجاه غورلوفسك، قامت القوات الأوكرانية بقصف المنطقة باستخدام مدافع بعيار 152 و155 ملم، وكذلك استخدموا القذائف العنقودية. أما في اتجاه ياسينوفاتسك، فقد قاموا بقصفه باستخدام مدافع بعيار 155 ملم، وكذلك استخدموا القذائف العنقودية. أما في اتجاه فولنوفاخسك، فقد تم قصفه مرة واحدة باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم".
وأشارت الممثلية إلى أن إجمالي القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 224 قذيفة من مختلف الأنواع.
تعرضت مناطق في ثمانية مستوطنات في الجمهورية للقصف، وهذه المستوطنات هي: غورلوفكا، غولموفسكي، زايتسيفو، ميخايلوفكا، ياسينوفاتسكي رايون، دونيتسك، ماكييفكا، وفاليريانوفكا.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم توثيق إصابة مدنيين اثنين في دونيتسك وفيسيلي بناءً على المعلومات التي وردت. وفي اليوم السابق، تم تسجيل 57 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.
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