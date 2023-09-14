https://sputnikarabic.ae/20230914/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-70-مرة-خلال-اليوم-الماضي--1081053244.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 70 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 70 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد ممثلو جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضي الجمهورية 70 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقوا 224 قذيفة. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T23:18+0000
2023-09-14T23:18+0000
2023-09-14T23:18+0000
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وقالت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب من جانب أوكرانيا أنه "في اتجاه دونيتسك، شنت القوات الأوكرانية هجمات بالمدافع بعيار 155 ملم، بما في ذلك استخدامهم للقذائف العنقودية".وأضاف البيان: "في اتجاه غورلوفسك، قامت القوات الأوكرانية بقصف المنطقة باستخدام مدافع بعيار 152 و155 ملم، وكذلك استخدموا القذائف العنقودية. أما في اتجاه ياسينوفاتسك، فقد قاموا بقصفه باستخدام مدافع بعيار 155 ملم، وكذلك استخدموا القذائف العنقودية. أما في اتجاه فولنوفاخسك، فقد تم قصفه مرة واحدة باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم".وأشارت الممثلية إلى أن إجمالي القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 224 قذيفة من مختلف الأنواع.تعرضت مناطق في ثمانية مستوطنات في الجمهورية للقصف، وهذه المستوطنات هي: غورلوفكا، غولموفسكي، زايتسيفو، ميخايلوفكا، ياسينوفاتسكي رايون، دونيتسك، ماكييفكا، وفاليريانوفكا.وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم توثيق إصابة مدنيين اثنين في دونيتسك وفيسيلي بناءً على المعلومات التي وردت. وفي اليوم السابق، تم تسجيل 57 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230913/القوات-الروسية-تصد-8-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1080995134.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 70 مرة خلال اليوم الماضي
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أفاد ممثلو جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضي الجمهورية 70 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقوا 224 قذيفة.
وقالت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب من جانب أوكرانيا أنه "في اتجاه دونيتسك، شنت القوات الأوكرانية هجمات بالمدافع بعيار 155 ملم، بما في ذلك استخدامهم للقذائف العنقودية".
وأضاف البيان: "في اتجاه غورلوفسك، قامت القوات الأوكرانية بقصف المنطقة باستخدام مدافع بعيار 152 و155 ملم، وكذلك استخدموا القذائف العنقودية. أما في اتجاه ياسينوفاتسك، فقد قاموا بقصفه باستخدام مدافع بعيار 155 ملم، وكذلك استخدموا القذائف العنقودية. أما في اتجاه فولنوفاخسك، فقد تم قصفه مرة واحدة باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم".
وأشارت الممثلية إلى أن إجمالي القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 224 قذيفة من مختلف الأنواع.
تعرضت مناطق في ثمانية مستوطنات في الجمهورية للقصف، وهذه المستوطنات هي: غورلوفكا، غولموفسكي، زايتسيفو، ميخايلوفكا، ياسينوفاتسكي رايون، دونيتسك، ماكييفكا، وفاليريانوفكا.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم توثيق إصابة مدنيين اثنين في دونيتسك
وفيسيلي بناءً على المعلومات التي وردت. وفي اليوم السابق، تم تسجيل 57 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.