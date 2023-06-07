https://sputnikarabic.ae/20230607/إصابة-مدنيين-اثنين-في-جمهورية-دونيتسك-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-1077865037.html
إصابة مدنيين اثنين في جمهورية دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية
إصابة مدنيين اثنين في جمهورية دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية
أصيب مدنيان اثنان نتيجة قصف للقوات الأوكرانية، يوم الأربعاء، استهدف دونيتسك وستاروميخايليفكا، حسبما أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T21:49+0000
2023-06-07T21:49+0000
2023-06-07T21:49+0000
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وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في قضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية في قناتها على تطبيق تليغرام: "عبر الخطوط التشغيلية للممثلية في جمهورية دونيتسك في 7 يونيو/تموز، في تمام الساعة 22:30، وصلت معلومات عن المدنيين المصابين في مدن الجمهورية: في مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، أُصيب رجل وُلد عام 1960 في شارع كفارتسيت. وفي ستاروميخايليفكا، أُصيب رجل وُلد عام 1976 في شارع بيرفومايسكايا".وكانت الممثلية قد أعلنت سابقًا أن القوات الأوكرانية أطلقت ست قذائف بقطر 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.وتقع منطقة كويبيشيفسكي في الجزء الغربي من دونيتسك، بينما تقع مدينة ستاروميخايليفكا في الضواحي الغربية للعاصمة الإدارية لجمهورية دونيتسك، بالقرب من مناطق بتروفسكي وكيروفسكي في الجمهورية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230607/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-43-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077818301.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم
إصابة مدنيين اثنين في جمهورية دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية
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أصيب مدنيان اثنان نتيجة قصف للقوات الأوكرانية، يوم الأربعاء، استهدف دونيتسك وستاروميخايليفكا، حسبما أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك.
وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في قضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية في قناتها على تطبيق تليغرام: "عبر الخطوط التشغيلية للممثلية في جمهورية دونيتسك في 7 يونيو/تموز، في تمام الساعة 22:30، وصلت معلومات عن المدنيين المصابين في مدن الجمهورية: في مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، أُصيب رجل وُلد عام 1960 في شارع كفارتسيت. وفي ستاروميخايليفكا، أُصيب رجل وُلد عام 1976 في شارع بيرفومايسكايا".
وكانت الممثلية قد أعلنت سابقًا أن القوات الأوكرانية أطلقت ست قذائف بقطر 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وتقع منطقة كويبيشيفسكي في الجزء الغربي من دونيتسك، بينما تقع مدينة ستاروميخايليفكا في الضواحي الغربية للعاصمة الإدارية لجمهورية دونيتسك، بالقرب من مناطق بتروفسكي وكيروفسكي في الجمهورية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.