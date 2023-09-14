https://sputnikarabic.ae/20230914/اليابان-نتابع-بقلق-القمة-بين-الرئيس-الروسي-وزعيم-كوريا-الشمالية-1081015724.html
اليابان: نتابع بقلق القمة بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية
اليابان: نتابع بقلق القمة بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية
أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن اليابان تتابع بقلق القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خوفا... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T03:32+0000
2023-09-14T03:32+0000
2023-09-14T03:32+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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طوكيو - سبوتنيك. وقال ماتسونو خلال مؤتمر صحفي أن "الحكومة اليابانية ليست في وضع يسمح لها بإعطاء إجبات تتعلق بنتائج هذه القمة، لكننا نراقب الوضع عن كثب حيث أن هناك احتمال بأن تؤدي القمة إلى انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي".وأوضح ماتسونو أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن الدولي تحظر إبرام الصفقات التجارية معها أو وتوريد الأسلحة أو السلع ذات الصلة إليها.ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون إلى روسيا في أبريل/نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.وأجرى كيم وبوتين أمس جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230914/كيم-جونغ-أون-يناقش-مع-بوتين-التصدي-المشترك-للتهديدات-العسكرية-والاستفزازات-1081013102.html
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أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
اليابان: نتابع بقلق القمة بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية
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أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن اليابان تتابع بقلق القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خوفا من انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي.
طوكيو - سبوتنيك
. وقال ماتسونو خلال مؤتمر صحفي أن "الحكومة اليابانية ليست في وضع يسمح لها بإعطاء إجبات تتعلق بنتائج هذه القمة، لكننا نراقب الوضع عن كثب حيث أن هناك احتمال بأن تؤدي القمة إلى انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأوضح ماتسونو أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن الدولي تحظر إبرام الصفقات التجارية معها أو وتوريد الأسلحة أو السلع ذات الصلة إليها.
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون إلى روسيا
في أبريل/نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.
وأجرى كيم وبوتين أمس جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.