https://sputnikarabic.ae/20230914/كيم-جونغ-أون-يناقش-مع-بوتين-التصدي-المشترك-للتهديدات-العسكرية-والاستفزازات-1081013102.html
كيم جونغ أون يناقش مع بوتين التصدي المشترك للتهديدات العسكرية والاستفزازات
كيم جونغ أون يناقش مع بوتين التصدي المشترك للتهديدات العسكرية والاستفزازات
ناقش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي ودعم التصدي المشترك... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T00:46+0000
2023-09-14T00:46+0000
2023-09-14T00:46+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080983804_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07c76542d1fc1a23aa92092bfa5660dc.jpg
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بحث الزعيمان السلام والأمن العالميين والإقليميين ووصلا إلى توافق في الآراء.ولفتت الوكالة إلى أن المحادثات جرت في جو بناء.ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون إلى روسيا في أبريل/نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.وأجرى كيم وبوتين أمس جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230913/كيم-جونغ-أون-يدعو-بوتين-لزيارة-كوريا-الشمالية-1081012920.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080983804_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_890ccf0156b1aa9e2553e0a104bbb746.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
كيم جونغ أون يناقش مع بوتين التصدي المشترك للتهديدات العسكرية والاستفزازات
تابعنا عبر
ناقش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي ودعم التصدي المشترك للتهديدات العسكرية والاستفزازات.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بحث الزعيمان السلام والأمن العالميين والإقليميين ووصلا إلى توافق في الآراء.
ولفتت الوكالة إلى أن المحادثات جرت في جو بناء.
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون إلى روسيا
في أبريل/نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.
وأجرى كيم وبوتين أمس جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.