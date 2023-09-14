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https://sputnikarabic.ae/20230914/كيم-جونغ-أون-يناقش-مع-بوتين-التصدي-المشترك-للتهديدات-العسكرية-والاستفزازات-1081013102.html
كيم جونغ أون يناقش مع بوتين التصدي المشترك للتهديدات العسكرية والاستفزازات
كيم جونغ أون يناقش مع بوتين التصدي المشترك للتهديدات العسكرية والاستفزازات
ناقش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي ودعم التصدي المشترك... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T00:46+0000
2023-09-14T00:46+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بحث الزعيمان السلام والأمن العالميين والإقليميين ووصلا إلى توافق في الآراء.ولفتت الوكالة إلى أن المحادثات جرت في جو بناء.ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون إلى روسيا في أبريل/نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.وأجرى كيم وبوتين أمس جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230913/كيم-جونغ-أون-يدعو-بوتين-لزيارة-كوريا-الشمالية-1081012920.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا

كيم جونغ أون يناقش مع بوتين التصدي المشترك للتهديدات العسكرية والاستفزازات

00:46 GMT 14.09.2023
© Sputnikمفاوضات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون
مفاوضات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik
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ناقش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي ودعم التصدي المشترك للتهديدات العسكرية والاستفزازات.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بحث الزعيمان السلام والأمن العالميين والإقليميين ووصلا إلى توافق في الآراء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية
أمس, 23:34 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن المحادثات جرت في جو بناء.
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون إلى روسيا في أبريل/نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.
وأجرى كيم وبوتين أمس جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
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