https://sputnikarabic.ae/20230914/بث-مباشر-لتطورات-زلزال-المغرب-المدمر-واستمرار-عمليات-البحث-والإنقاذ-1081030470.html
بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
تتواصل جهود الفرق المحلية والدولية في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وخلف آلاف القتلى والمصابين. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:41+0000
2023-09-14T11:41+0000
2023-09-14T11:41+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
زلزال
أخبار المناخ في العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080847036_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_44d102975b7c8008bca5909e44d64622.jpg
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080847036_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_905aab892dc677b2e5d36b61babfcd77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
تابعنا عبر
يتبع
تتواصل جهود الفرق المحلية والدولية في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وخلف آلاف القتلى والمصابين.
الجديد أولاًالقديم أولاً
جمعية التجارة الصينية بالمغرب تعتزم المشاركة في دعم سكان المناطق المتضررة من الزلزال.
وزارة التجهيز والماء المغربية تنفي الأخبار المتداولة حول تضرر بعض السدود بإقليم الحوز، لاسيما سدود لالا تاكركوست ويعقوب المنصور وأبو العباس السبتي.
الداخلية المغربية تواصل جهودها للتكفل بالمصابين وتأمين حركة السير في الطرق التي تضررت جراء الزلزال، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الفاجعة.
وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة مؤخرا إلى 2946 وفاة ، 5674 مصابا، بحسب أحدث إحصائية.