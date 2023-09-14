عربي
القوات الروسية تدمر مقرين قياديين ومستودع ذخيرة أوكراني
https://sputnikarabic.ae/20230914/بث-مباشر-لتطورات-زلزال-المغرب-المدمر-واستمرار-عمليات-البحث-والإنقاذ-1081030470.html
بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
تتواصل جهود الفرق المحلية والدولية في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وخلف آلاف القتلى والمصابين. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:41+0000
2023-09-14T11:41+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
زلزال
أخبار المناخ في العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080847036_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_44d102975b7c8008bca5909e44d64622.jpg
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080847036_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_905aab892dc677b2e5d36b61babfcd77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في منزل منهار في مولاي إبراهيم بولاية الحوز بعد زلزال مدمر ضرب المغرب، 9 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي

بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

11:41 GMT 14.09.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
تتواصل جهود الفرق المحلية والدولية في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وخلف آلاف القتلى والمصابين.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
12:27 GMT 14.09.2023
جمعية التجارة الصينية بالمغرب تعتزم المشاركة في دعم سكان المناطق المتضررة من الزلزال.
12:13 GMT 14.09.2023
وزارة التجهيز والماء المغربية تنفي الأخبار المتداولة حول تضرر بعض السدود بإقليم الحوز، لاسيما سدود لالا تاكركوست ويعقوب المنصور وأبو العباس السبتي.
11:54 GMT 14.09.2023
11:47 GMT 14.09.2023
11:43 GMT 14.09.2023
الداخلية المغربية تواصل جهودها للتكفل بالمصابين وتأمين حركة السير في الطرق التي تضررت جراء الزلزال، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الفاجعة.
11:41 GMT 14.09.2023
وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة مؤخرا إلى 2946 وفاة ، 5674 مصابا، بحسب أحدث إحصائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:39 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذأمس, 14:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала