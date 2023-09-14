https://sputnikarabic.ae/20230914/تايوان-تعلن-رصد-10-سفن-و68-طائرة-تابعة-للجيش-الصيني-بالقرب-من-الجزيرة-1081015386.html
تايوان تعلن رصد 10 سفن و68 طائرة تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة
تايوان تعلن رصد 10 سفن و68 طائرة تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة
أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الخميس، رصد 68 طائرة، و10 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من الجزيرة خلال 24 ساعة. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T02:54+0000
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بكين - سبوتنيك. وقالت الدفاع التايوانية في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة: "بحلول الساعة 06:00 (01:00 بتوقيت موسكو) يوم 14 سبتمبر، تم رصد 68 طائرة و10 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من تايوان".وأشارت الدفاع التايوانية إلى أن هناك 40 طائرة تابعة للجيش الصيني عبرت ما يسمى بالخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.وحسب الوزارة، أرسلت القوات المسلحة التايوانية دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع كما وضعت أنظمة صاروخية برية في حالة تأهب.وتعقّد الوضع حول تايوان بشكل كبير منذ أوائل آب/أغسطس من العام الماضي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، حيث أدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها الزيارة، واعتبرتها خطوة داعمة من جانب الولايات المتحدة لانفصال تايوان عن الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/تايوان-تعلن-اختراق-مقاتلات-صينية-لمجالها-الجوي-1080400296.html
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أخبار تايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
تايوان تعلن رصد 10 سفن و68 طائرة تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة
02:54 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 02:55 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الخميس، رصد 68 طائرة، و10 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من الجزيرة خلال 24 ساعة.
بكين - سبوتنيك
. وقالت الدفاع التايوانية في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة: "بحلول الساعة 06:00 (01:00 بتوقيت موسكو) يوم 14 سبتمبر، تم رصد 68 طائرة و10 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من تايوان".
وأشارت الدفاع التايوانية إلى أن هناك 40 طائرة تابعة للجيش الصيني عبرت ما يسمى بالخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.
وحسب الوزارة، أرسلت القوات المسلحة التايوانية دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع
كما وضعت أنظمة صاروخية برية في حالة تأهب.
وتعقّد الوضع حول تايوان بشكل كبير منذ أوائل آب/أغسطس من العام الماضي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، حيث أدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها الزيارة، واعتبرتها خطوة داعمة من جانب الولايات المتحدة لانفصال تايوان عن الصين.