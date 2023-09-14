عربي
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-أمريكي-الدفاع-الجوي-الروسي-سيسقط-أي-طائرات-أمريكية-1081052379.html
مستشار أمريكي: الدفاع الجوي الروسي سيسقط أي طائرات أمريكية
مستشار أمريكي: الدفاع الجوي الروسي سيسقط أي طائرات أمريكية
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستدمر أي طائرة ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة القتال... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T20:36+0000
2023-09-14T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقال جونسون في مقابلة على قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "تمتلك روسيا أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما وتطورا في العالم. ومن المستحيل مقارنته بالولايات المتحدة، فليس لديهم أي شيء مماثل".وأضاف: "هذا يعني أنه إذا وصلت طائراتنا إلى هناك، فسيتم إسقاطها ببساطة. لا يهم كم نرسل. سوف يتم تدميرهم ببساطة، لذلك يجب أن نتوقف عن التخيل".ووفقا له، فإن محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للاستعداد لمواصلة الهجوم المضاد لا معنى لها.وقال: "ليس لديهم ما يكفي من الأسلحة، وينفد الجنود منهم، وسيتحول الطقس ضدهم قريبا، وليس لديهم طائرات مقاتلة".وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها. ووفقا لما أكّده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن "ظهور معدات قادرة على حمل أسلحة نووية لدى القوات المسلحة الأوكرانية، ستعتبره موسكو تهديدًا من الغرب".وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا استلمت أوكرانيا تلك المقاتلات فستنظر موسكو في خيارات تدميرها، في حال تم وضعها خارج حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20230901/مسؤول-كبير-سابق-في-الناتو-إمداد-أوكرانيا-بطائرات-إف-16-لن-يغير-مسار-الحرب-1080602522.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار أمريكي: الدفاع الجوي الروسي سيسقط أي طائرات أمريكية

20:36 GMT 14.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستدمر أي طائرة ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة القتال في أوكرانيا.
وقال جونسون في مقابلة على قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "تمتلك روسيا أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما وتطورا في العالم. ومن المستحيل مقارنته بالولايات المتحدة، فليس لديهم أي شيء مماثل".
وأضاف: "هذا يعني أنه إذا وصلت طائراتنا إلى هناك، فسيتم إسقاطها ببساطة. لا يهم كم نرسل. سوف يتم تدميرهم ببساطة، لذلك يجب أن نتوقف عن التخيل".
ووفقا له، فإن محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للاستعداد لمواصلة الهجوم المضاد لا معنى لها.
وقال: "ليس لديهم ما يكفي من الأسلحة، وينفد الجنود منهم، وسيتحول الطقس ضدهم قريبا، وليس لديهم طائرات مقاتلة".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
مسؤول كبير سابق في "الناتو": إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" لن يغير مسار الحرب
1 سبتمبر, 00:52 GMT
وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.
ووفقا لما أكّده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن "ظهور معدات قادرة على حمل أسلحة نووية لدى القوات المسلحة الأوكرانية، ستعتبره موسكو تهديدًا من الغرب".
وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا استلمت أوكرانيا تلك المقاتلات فستنظر موسكو في خيارات تدميرها، في حال تم وضعها خارج حدودها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала