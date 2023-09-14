https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-أمريكي-الدفاع-الجوي-الروسي-سيسقط-أي-طائرات-أمريكية-1081052379.html

مستشار أمريكي: الدفاع الجوي الروسي سيسقط أي طائرات أمريكية

مستشار أمريكي: الدفاع الجوي الروسي سيسقط أي طائرات أمريكية

أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستدمر أي طائرة ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة القتال... 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T20:36+0000

2023-09-14T20:36+0000

2023-09-14T20:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جونسون في مقابلة على قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "تمتلك روسيا أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما وتطورا في العالم. ومن المستحيل مقارنته بالولايات المتحدة، فليس لديهم أي شيء مماثل".وأضاف: "هذا يعني أنه إذا وصلت طائراتنا إلى هناك، فسيتم إسقاطها ببساطة. لا يهم كم نرسل. سوف يتم تدميرهم ببساطة، لذلك يجب أن نتوقف عن التخيل".ووفقا له، فإن محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للاستعداد لمواصلة الهجوم المضاد لا معنى لها.وقال: "ليس لديهم ما يكفي من الأسلحة، وينفد الجنود منهم، وسيتحول الطقس ضدهم قريبا، وليس لديهم طائرات مقاتلة".وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها. ووفقا لما أكّده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن "ظهور معدات قادرة على حمل أسلحة نووية لدى القوات المسلحة الأوكرانية، ستعتبره موسكو تهديدًا من الغرب".وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا استلمت أوكرانيا تلك المقاتلات فستنظر موسكو في خيارات تدميرها، في حال تم وضعها خارج حدودها.

https://sputnikarabic.ae/20230901/مسؤول-كبير-سابق-في-الناتو-إمداد-أوكرانيا-بطائرات-إف-16-لن-يغير-مسار-الحرب-1080602522.html

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