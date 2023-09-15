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وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" العسكري بمنطقة بريموري
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الهجوم-الأوكراني-المضاد-فشل-تماما-1081054655.html
مستشار سابق في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد فشل تماما
مستشار سابق في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد فشل تماما
أعلن المستشار السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، العقيد دوغلاس ماكجريغور، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا ضد القوات الروسية فشل تماما. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T04:00+0000
2023-09-15T04:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماكجريغور على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لقد كان الهجوم الأوكراني فاشلا تماما".ووصف ماكجريغور، رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، مارك ميلي، الذي اعترف في وقت سابق بأن وتيرة الهجوم الأوكراني كانت أبطأ من المتوقع بأنه "دمية سياسية" و"محتال".وبدأ نظام كييف، ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 حزيران/يونيو.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230915/الجيش-الروسي-يصد-3-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1081054491.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار سابق في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد فشل تماما

04:00 GMT 15.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن المستشار السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، العقيد دوغلاس ماكجريغور، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا ضد القوات الروسية فشل تماما.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ماكجريغور على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لقد كان الهجوم الأوكراني فاشلا تماما".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
03:01 GMT
ووصف ماكجريغور، رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، مارك ميلي، الذي اعترف في وقت سابق بأن وتيرة الهجوم الأوكراني كانت أبطأ من المتوقع بأنه "دمية سياسية" و"محتال".
وبدأ نظام كييف، ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 حزيران/يونيو.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
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