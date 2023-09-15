https://sputnikarabic.ae/20230915/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الهجوم-الأوكراني-المضاد-فشل-تماما-1081054655.html
مستشار سابق في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد فشل تماما
مستشار سابق في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد فشل تماما
أعلن المستشار السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، العقيد دوغلاس ماكجريغور، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا ضد القوات الروسية فشل تماما. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T04:00+0000
2023-09-15T04:00+0000
2023-09-15T04:00+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماكجريغور على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لقد كان الهجوم الأوكراني فاشلا تماما".ووصف ماكجريغور، رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، مارك ميلي، الذي اعترف في وقت سابق بأن وتيرة الهجوم الأوكراني كانت أبطأ من المتوقع بأنه "دمية سياسية" و"محتال".وبدأ نظام كييف، ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 حزيران/يونيو.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230915/الجيش-الروسي-يصد-3-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1081054491.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
مستشار سابق في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد فشل تماما
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أعلن المستشار السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، العقيد دوغلاس ماكجريغور، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا ضد القوات الروسية فشل تماما.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ماكجريغور على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لقد كان الهجوم الأوكراني فاشلا تماما".
ووصف ماكجريغور، رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، مارك ميلي، الذي اعترف في وقت سابق بأن وتيرة الهجوم الأوكراني كانت أبطأ من المتوقع بأنه "دمية سياسية" و"محتال".
وبدأ نظام كييف، ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"
، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 حزيران/يونيو.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.