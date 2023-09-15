https://sputnikarabic.ae/20230915/السفير-الروسي-في-الولايات-المتحدة-يتعين-واشنطن-إدراك-أن-العقوبات-لن-تثني-روسيا-عن-حماية-مصالحها-1081053890.html
السفير الروسي في واشنطن: العقوبات الأمريكية لن تثني روسيا عن حماية مصالحها
السفير الروسي في واشنطن: العقوبات الأمريكية لن تثني روسيا عن حماية مصالحها
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، بأن الولايات المتحدة يجب أن تستوعب أن العقوبات لن تثني روسيا عن حماية مصالحها. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T01:38+0000
2023-09-15T01:38+0000
2023-09-15T01:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف تعليقاً على حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا: "حان الوقت لواشنطن أن تستوعب أن دوامة العقوبات لن تقودها إلى أي مكان. بلادنا لن تتخلى أبداً عن حماية مصالحها الوطنية وستدافع بقوة عن مبادئ المساواة وعدم تجزئة الأمن في العلاقات الدولية".وتابع أنطونوف: "لقد أظهرت قمة روسيا-أفريقيا وبريكس وقمة العشرين الأخيرة أن لدينا العديد من المؤيدين الذين يشاركوننا أفكارنا في هذا الشأن".وأشار أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا مجدداً على أمل أن ينهار الاقتصاد الروسي، مضيفاً "سواء بسبب اليأس أو الوهم، فإن السلطات الأميركية تختلق بشكل متعصب طرقاً إضافية لإلحاق الضرر ببلادنا".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شباط/فبراير من العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فرض عقوبات على شركات ومواطنين روس.واتخذت وزارة العدل الأميركية، قرارا يسمح بتحويل الأموال الروسية المصادرة والمجمدة، إلى وزارة الخارجية؛ وتخصيصها لدعم أوكرانيا، وهو ما اعتبره مراقبون أمراً يثير التساؤلات حول مدى مصداقية البنوك والمؤسسات المالية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230816/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-تقر-بفشل-العقوبات-روسيا-تزداد-ثراء-وأمريكا-تزداد-فقرا--1080151400.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
السفير الروسي في واشنطن: العقوبات الأمريكية لن تثني روسيا عن حماية مصالحها
01:38 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 01:40 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، بأن الولايات المتحدة يجب أن تستوعب أن العقوبات لن تثني روسيا عن حماية مصالحها.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف تعليقاً على حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا: "حان الوقت لواشنطن أن تستوعب أن دوامة العقوبات لن تقودها إلى أي مكان. بلادنا لن تتخلى أبداً عن حماية مصالحها الوطنية وستدافع بقوة عن مبادئ المساواة وعدم تجزئة الأمن في العلاقات الدولية".
وتابع أنطونوف: "لقد أظهرت قمة روسيا-أفريقيا وبريكس وقمة العشرين الأخيرة أن لدينا العديد من المؤيدين الذين يشاركوننا أفكارنا في هذا الشأن".
وأشار أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا مجدداً على أمل أن ينهار الاقتصاد الروسي، مضيفاً "سواء بسبب اليأس أو الوهم، فإن السلطات الأميركية تختلق بشكل متعصب طرقاً إضافية لإلحاق الضرر ببلادنا".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شباط/فبراير من العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فرض عقوبات على شركات ومواطنين روس
.
واتخذت وزارة العدل الأميركية، قرارا يسمح بتحويل الأموال الروسية المصادرة والمجمدة، إلى وزارة الخارجية؛ وتخصيصها لدعم أوكرانيا، وهو ما اعتبره مراقبون أمراً يثير التساؤلات حول مدى مصداقية البنوك والمؤسسات المالية الغربية.