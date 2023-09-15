https://sputnikarabic.ae/20230915/زعيم-كوريا-الشمالية-يتفقد-مصانع-الطائرات-الروسية-في-مدينة-كومسومولسك-أون-أمور-الروسية-1081055161.html
زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور الروسية
زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور الروسية
ذكرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قام بزيارة تفقدية لمصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، الواقعة في... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T04:53+0000
2023-09-15T04:53+0000
2023-09-15T05:23+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
العالم
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وبحسب بيان الحكومة الروسية: "رافق نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة دينيس منتوروف، الزعيم جونغ أون، وعرضت له بشكل خاص ورشة التجميع النهائية لطائرات "سو -35" و"سوخوي سوبرجت 100".وخلال الزيارة، شاهد زعيم كوريا الشمالية أيضًا عرضًا للطائرة الروسية متعددة الأغراض "سو - 35".وقال البيان إن: "كيم جونغ أون، يواصل زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية في مدينة كومسومولسك نا أمور... وفي نهاية البرنامج، قام زعيم كوريا الشمالية ونائب رئيس الوزراء الروسي بمشاهدة عرض للطائرة متعددة الأغراض "سو- 35".وفي وقت سابق من اليوم، وصل القطار الذي يُقل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في زيارته إلى روسيا، إلى محطة السكك الحديدية في مدينة كومسومولسك نا أمور، في إقليم خاباروفسك الروسي.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوصول القطار العسكري الأخضر(قطار الزعيم الكوري الشمالي) إلى محطة القطار في مدينة كومسومولسك نا أمور، في تمام الساعة 8:50 صباحًا (1:50 مساءً بتوقيت موسكو).ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها، كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.وأجرى جونغ أون، وبوتين، أول أمس الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/قطار-الزعيم-الكوري-الشمالي-يصل-إلى-مدينة-كومسومولسك-أون-أمور-الروسية-1081053389.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, العالم
زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور الروسية
04:53 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قام بزيارة تفقدية لمصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.
وبحسب بيان الحكومة الروسية: "رافق نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة دينيس منتوروف، الزعيم جونغ أون، وعرضت له بشكل خاص ورشة التجميع النهائية لطائرات "سو -35" و"سوخوي سوبرجت 100".
وخلال الزيارة، شاهد زعيم كوريا الشمالية أيضًا عرضًا للطائرة الروسية متعددة الأغراض "سو - 35".
وقال البيان إن: "كيم جونغ أون، يواصل زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية في مدينة كومسومولسك نا أمور... وفي نهاية البرنامج، قام زعيم كوريا الشمالية ونائب رئيس الوزراء الروسي بمشاهدة عرض للطائرة متعددة الأغراض "سو- 35".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل القطار الذي يُقل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في زيارته إلى روسيا، إلى محطة السكك الحديدية في مدينة كومسومولسك نا أمور، في إقليم خاباروفسك الروسي.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك
" بوصول القطار العسكري الأخضر(قطار الزعيم الكوري الشمالي) إلى محطة القطار في مدينة كومسومولسك نا أمور، في تمام الساعة 8:50 صباحًا (1:50 مساءً بتوقيت موسكو).
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها، كيم جونغ أون، إلى روسيا
، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.
وأجرى جونغ أون، وبوتين، أول أمس الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.