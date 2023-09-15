https://sputnikarabic.ae/20230915/يعادل-ما-قضاه-في-الفضاء-رحلتين-إلى-المريخ-ذهابا-وإيابا-رائد-فضاء-روسي-يستعد-لتسجيل-رقم-قياسي-1081058782.html
ما يعادل رحلتين إلى المريخ ذهابا وإيابا... رائد فضاء روسي يستعد لتسجيل رقم قياسي
ما يعادل رحلتين إلى المريخ ذهابا وإيابا... رائد فضاء روسي يستعد لتسجيل رقم قياسي
يستعد رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، اليوم الجمعة، لتسجيل رقم قياسي جديد، حيث سيقضي في محطة الفضاء الدولية 375 يوما، ليصبح مجموع ما قضاه في الفضاء أكثر... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T08:10+0000
2023-09-15T08:10+0000
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ومن المقرر إطلاق الصاروخ "سويوز 2.1a"مع المركبة الفضائية "سويوز MS-24 "، اليوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري.ويضم الطاقم رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة "ناسا"، لورال أوهارا.كما وسيقضي تشوب أيضا، 375 يوما، فيما سيبقى، أوهارا، لمدة نصف سنة فقط.يذكر أن حاملي الرقم القياسي الحالي هم رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوبييف، وديمتري بيتلين، ورائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو، حيث حطموا الرقم السابق، في 11 سبتمبر 2023، عندما أكملوا 356 يوما في المحطة، وسيعودون في 27 سبتمبر الجاري، لتكون المدة الإجمالية لرحلتهم قد وصلت لـ371 يوما.
https://sputnikarabic.ae/20230820/روسكوسموس-تنشر-صور-لصاروخ-سويوز-21-إ-المعد-للإطلاق-لينقل-مركبة-جديدة-إلى-الفضاء-1080251875.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, العالم
روسيا, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, العالم
ما يعادل رحلتين إلى المريخ ذهابا وإيابا... رائد فضاء روسي يستعد لتسجيل رقم قياسي
08:10 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 08:33 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
يستعد رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، اليوم الجمعة، لتسجيل رقم قياسي جديد، حيث سيقضي في محطة الفضاء الدولية 375 يوما، ليصبح مجموع ما قضاه في الفضاء أكثر من ألف يوم.
ومن المقرر إطلاق الصاروخ "سويوز 2.1a"مع المركبة الفضائية "سويوز MS-24 "، اليوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويضم الطاقم رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة "ناسا"، لورال أوهارا.
وسيقضي كونونينكو في محطة الفضاء، 375 يوما، ليصبح في رصيده أكثر من ألف يوم في الفضاء، وهو ما يعادل رحلتين إلى كوكب المريخ ذهابا وإيابا.
كما وسيقضي تشوب أيضا، 375 يوما، فيما سيبقى، أوهارا، لمدة نصف سنة فقط.
يذكر أن حاملي الرقم القياسي الحالي هم رائدا الفضاء
الروسيان، سيرغي بروكوبييف، وديمتري بيتلين، ورائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو، حيث حطموا الرقم السابق، في 11 سبتمبر 2023، عندما أكملوا 356 يوما في المحطة، وسيعودون في 27 سبتمبر الجاري، لتكون المدة الإجمالية لرحلتهم قد وصلت لـ371 يوما.