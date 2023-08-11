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https://sputnikarabic.ae/20230811/انطلاق-صاروخ-سويوز-21بي-حاملا-أول-مهمة-روسية-للقمر-منذ-ما-يقرب-من-50-عاما-1079969588.html
انطلاق صاروخ سويوز "2.1 بي" حاملا أول مهمة روسية للقمر منذ ما يقرب من 50 عاما
انطلاق صاروخ سويوز "2.1 بي" حاملا أول مهمة روسية للقمر منذ ما يقرب من 50 عاما
أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الجمعة، أول محطة قمرية روسية منذ ما يقرب من 50 عاما من قاعدة فوستوتشني الفضائية. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T00:01+0000
2023-08-11T00:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسكوسموس
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قاعدة فوستوتشني - سبوتنيك. وأفاد مراسل سبوتنيك، بأن الصاروخ سويوز "2.1بي"الذي يحمل المركبة الفضائية "لونا-25" انطلق من قاعدة فوستوتشني الفضائية باتجاه الفضاء.ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا-25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط في 21 أغسطس/ آب الجاري.وفي وقت سابق، عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لقطات للصاروخ "سويوز" الحامل لمركبة "لونا" بعد تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى.وحددت "روسكوسموس" يوم 11 أغسطس لإطلاق الصاروخ "سويوز" وأشارت "روسكوسموس" سابقا إلى أنه سيتعين على المحطة الفضائية أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية.وأوضحت "روسكوسموس" أنها تستهدف من هذه المهمة كذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر.وذكرت "روسكوسموس" في بيان سابق إنه "تم إنشاء محطة "لونا- 25" باستخدام قاعدة عناصر روسية بالكامل وأحدث الإنجازات في مجال الأجهزة الفضائية"، يذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي عام 1976.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس, الفضاء, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس, الفضاء, الأخبار

انطلاق صاروخ سويوز "2.1 بي" حاملا أول مهمة روسية للقمر منذ ما يقرب من 50 عاما

00:01 GMT 11.08.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصوروضع القمر الصناعي Skif-D"" لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022
وضع القمر الصناعي Skif-D لمجموعة سفيرا الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الجمعة، أول محطة قمرية روسية منذ ما يقرب من 50 عاما من قاعدة فوستوتشني الفضائية.
قاعدة فوستوتشني - سبوتنيك. وأفاد مراسل سبوتنيك، بأن الصاروخ سويوز "2.1بي"الذي يحمل المركبة الفضائية "لونا-25" انطلق من قاعدة فوستوتشني الفضائية باتجاه الفضاء.
ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا-25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط في 21 أغسطس/ آب الجاري.
وفي وقت سابق، عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لقطات للصاروخ "سويوز" الحامل لمركبة "لونا" بعد تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى.
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وحددت "روسكوسموس" يوم 11 أغسطس لإطلاق الصاروخ "سويوز" وأشارت "روسكوسموس" سابقا إلى أنه سيتعين على المحطة الفضائية أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية.
وأوضحت "روسكوسموس" أنها تستهدف من هذه المهمة كذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر.
وذكرت "روسكوسموس" في بيان سابق إنه "تم إنشاء محطة "لونا- 25" باستخدام قاعدة عناصر روسية بالكامل وأحدث الإنجازات في مجال الأجهزة الفضائية"، يذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي عام 1976.
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