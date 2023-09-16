كيم جونغ أون يزور فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية... فيديو
05:29 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 05:45 GMT 16.09.2023)
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس وزارة الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation/
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وصل رفقة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ في مدينة فلاديفوستوك.
واستقبل قائد الفرقاطة قبطان الرتبة الثانية، سيرغي ميركولوف، ضيوف الشرف ورافقهم في جولة استعراضية على متن الفرقاطة.
و تحدث الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للبحرية الروسية، عن خصائص الفرقاطة والأسلحة المضادة للغواصات الموجودة على سطحها العلوي، مثل الطوربيدات الرباعية وقاذفات صواريخ "آر بي يو -6000".
وخضعت فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف"، التي بنيت، في منتصف عام 1980، كسفينة كبيرة مضادة للغواصات من مشروع "1155"، لتحديث عميق، منذ عدة سنوات، تم خلالها تركيب أسلحة حديثة عليها.
وأبدى الزعيم الكوري الشمالي، يوم أمس الجمعة، إعجابه الشديد بتطور تكنولوجيا صناعة الطائرات الروسية، خلال زيارته مصنع "يوري غاغارين" للطائرات في مدينة كومسومولسك على آمور.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "الرفيق كيم جونغ أون، أبدى إعجابه الشديد بالإمكانات المستقلة والغنية والحديثة لصناعة الطائرات الروسية".