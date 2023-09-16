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https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-تدمير-أربع-مسيرات-أوكرانية-فوق-الساحل-الشمالي-الغربي-والشرقي-لشبه-جزيرة-القرم--عاجل-1081108158.html
الدفاع: تدمير أربع مسيرات أوكرانية فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم
الدفاع: تدمير أربع مسيرات أوكرانية فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل السبت/الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T23:45+0000
2023-09-16T23:50+0000
جمهورية القرم الروسية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
مسيرة
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وقالت الدفاع في بيان، "من الساعة 1.45 إلى الساعة 2.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط هجوم إرهابي آخر شنه نظام كييف على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".كانت الدفاع الروسية أعلنت قبل قليل، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".كما أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي منطقة إسترا في العاصمة موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-قبالة-الساحل-الغربي-لشبه-جزيرة-القرم-1081107682.html
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جمهورية القرم الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, مسيرة
جمهورية القرم الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, مسيرة

الدفاع: تدمير أربع مسيرات أوكرانية فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم

23:45 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 23:50 GMT 16.09.2023)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل السبت/الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع في بيان، "من الساعة 1.45 إلى الساعة 2.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط هجوم إرهابي آخر شنه نظام كييف على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".
وأضاف، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة أربع مسيرات أوكرانية فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم".
كانت الدفاع الروسية أعلنت قبل قليل، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم
23:04 GMT
كما أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي منطقة إسترا في العاصمة موسكو.
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