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https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-قبالة-الساحل-الغربي-لشبه-جزيرة-القرم-1081107682.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل السبت/الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T23:04+0000
2023-09-16T23:26+0000
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
مسيرة
جمهورية القرم الروسية
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في 17 سبتمبر، حوالي الساعة 1.15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".على جانب آخر، أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي منطقة إسترا في العاصمة موسكو.ولا تزال كييف تُصر على استخدام أساليب عدائية وإرهابية مروعة، حيث تشمل هذه الأساليب المسيرات الهجومية ضد المدنيين والبنية التحتية الحضرية في روسيا.بالإضافة إلى ذلك، تقوم كييف بهجمات على السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، وذلك باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، ولم يتوقف تصاعد العدوان الأوكراني عند هذا الحد، حيث يتم استهداف جسر القرم، الذي يستخدم أساسًا لأغراض مدنية سلمية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230916/محافظ-موسكو-الدفاع-الجوي-صد-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-موسكو--عاجل-1081107777.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, مسيرة, جمهورية القرم الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, مسيرة, جمهورية القرم الروسية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم

23:04 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 23:26 GMT 16.09.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل السبت/الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في 17 سبتمبر، حوالي الساعة 1.15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".
على جانب آخر، أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي منطقة إسترا في العاصمة موسكو.
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23:09 GMT
ولا تزال كييف تُصر على استخدام أساليب عدائية وإرهابية مروعة، حيث تشمل هذه الأساليب المسيرات الهجومية ضد المدنيين والبنية التحتية الحضرية في روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم كييف بهجمات على السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، وذلك باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، ولم يتوقف تصاعد العدوان الأوكراني عند هذا الحد، حيث يتم استهداف جسر القرم، الذي يستخدم أساسًا لأغراض مدنية سلمية فقط.
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