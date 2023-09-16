https://sputnikarabic.ae/20230916/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-خرقت-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-15-مرة-1081107437.html
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 15 مرة
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 15 مرة
أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 15 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T22:01+0000
2023-09-16T22:01+0000
2023-09-16T22:01+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار التحالف الدولي
التحالف الدولى
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف الدولي 15 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 15 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف - 35"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوج من مقاتلات" رافال"، وثلاث طائرات بدون طيار متعددة الأغراض من طراز " إم كيو 1 إس".
https://sputnikarabic.ae/20230912/الطائرات-الأمريكية-تنتهك-بروتوكولات-تفادي-الاصطدام-في-سوريا-12-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080978095.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مركز المصالحة الروسي, أخبار التحالف الدولي, التحالف الدولى, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي, أخبار التحالف الدولي, التحالف الدولى, أخبار سوريا اليوم
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 15 مرة
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أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 15 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف الدولي 15 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة
لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 15 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف - 35"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوج من مقاتلات" رافال"، وثلاث طائرات بدون طيار متعددة الأغراض من طراز " إم كيو 1 إس".