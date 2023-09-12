https://sputnikarabic.ae/20230912/الطائرات-الأمريكية-تنتهك-بروتوكولات-تفادي-الاصطدام-في-سوريا-12-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080978095.html
الطائرات الأمريكية تنتهك بروتوكولات تفادي الاصطدام في سوريا 12 مرة خلال اليوم الماضي
الطائرات الأمريكية تنتهك بروتوكولات تفادي الاصطدام في سوريا 12 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أمس الثلاثاء، أن قوات "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انتهكت... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T21:38+0000
2023-09-12T21:38+0000
2023-09-12T21:38+0000
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وجاء في البيان: "سُجل خلال النهار 12 حالة انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأضاف أيضًا أنه في منطقة التنف قد تم رصد 13 انتهاكًا في اليوم، بواسطة ثلاث أزواج من مقاتلات "أف-35" وزوج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "رافال"، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرات متعددة الأغراض من طراز MQ-1C التابعة لـ "التحالف".وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230801/مركز-المصالحة-الروسي-يبلغ-عن-10-خروقات-جوية-للتحالف-الأمريكي-في-سوريا-1079685486.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الطائرات الأمريكية تنتهك بروتوكولات تفادي الاصطدام في سوريا 12 مرة خلال اليوم الماضي
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أمس الثلاثاء، أن قوات "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انتهكت بروتوكولات منع الاصطدام 12 مرة خلال اليوم الماضي.
وجاء في البيان: "سُجل خلال النهار 12 حالة انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأضاف أيضًا أنه في منطقة التنف قد تم رصد 13 انتهاكًا في اليوم، بواسطة ثلاث أزواج من مقاتلات "أف-35" وزوج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "رافال"، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرات متعددة الأغراض من طراز MQ-1C التابعة لـ "التحالف".
وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي
بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.
وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.