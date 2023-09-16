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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230916/النائب-العام-الليبي-يعلن-فتح-تحقيق-للوقوف-على-أسباب-انهيار-السدود-في-مدينة-درنة-1081082212.html
النائب العام الليبي يعلن فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في مدينة درنة
النائب العام الليبي يعلن فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في مدينة درنة
أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، مساء الجمعة، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T00:22+0000
2023-09-16T00:22+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الصور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية، وفقا لوسائل إعلام ليبية.وأوضح الصور أن 26 عضوا النيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة لتفقد الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تضررت جراء السيول التي اجتاحت المدينة.وأكد الصديق الصور العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.وفيما يتعلق بأعداد ضحايا الفيضانات والسيول في شرق ليبيا، قال النائب العام الليبي: "لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات".وكان عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي بمدينة البيضاء، عبد الرحيم مازق، صرح في وقت سابق أمس لسبوتنيك، بأن عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية تجاوز حاليا 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود.
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أخبار ليبيا اليوم, درنة, أخبار درنة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, درنة, أخبار درنة, العالم العربي

النائب العام الليبي يعلن فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في مدينة درنة

00:22 GMT 16.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYلقطات لـ"سبوتنيك" توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات
لقطات لـسبوتنيك توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، مساء الجمعة، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي إزاء هذه الكارثة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الصور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية، وفقا لوسائل إعلام ليبية.
وأضاف الصور أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صُرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة.
وأوضح الصور أن 26 عضوا النيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة لتفقد الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تضررت جراء السيول التي اجتاحت المدينة.
وأكد الصديق الصور العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.
وفيما يتعلق بأعداد ضحايا الفيضانات والسيول في شرق ليبيا، قال النائب العام الليبي: "لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات".
وكان عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي بمدينة البيضاء، عبد الرحيم مازق، صرح في وقت سابق أمس لسبوتنيك، بأن عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية تجاوز حاليا 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود.
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