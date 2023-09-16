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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/الناتو-يعترف-بأن-طلبات-أوكرانيا-من-الأسلحة-تتجاوز-قدراته-1081105829.html
"الناتو" يعترف بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة تتجاوز قدراته ويكشف "لغز" فشل الهجوم المضاد
"الناتو" يعترف بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة تتجاوز قدراته ويكشف "لغز" فشل الهجوم المضاد
اعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأميرال روب باور، بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر، وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا،... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T19:45+0000
2023-09-16T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال الأميرال في مؤتمر صحفي في النرويج، حيث يشارك في المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلسي.: "إن أحجام المعدات العسكرية والذخيرة التي تطلبها أوكرانيا هائلة... حجم المنتجات المستخدمة (في الصراع في أوكرانيا) يتجاوز قدراتنا الإنتاجية".ويعتقد رئيس اللجنة العسكرية أيضًا أن دول الناتو التي تقرر توريد الأسلحة والذخيرة إلى كييف بحاجة إلى التفكير في المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار على أمنها وأمن الناتو. وقال باور "عندما يقررون توريد أسلحة أو ذخيرة، عليهم أن يفكروا... في المخاطر التي قد يشكلها هذا الإمداد للدفاع داخل حلف شمال الأطلسي وفي بلادهم". وفي هذا الصدد، دعا دول الكتلة إلى حل قضايا زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الدفاع بسرعة وكفاءة.كما أشار رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور أن التقدم البطيء الذي أحرزته أوكرانيا في الهجوم المضاد لا يرجع إلى نقص الذخيرة، بل إلى الوضع الصعب في ساحة المعركة، بما في ذلك حقول الألغام.وأضاف: "لا توجد صلة مباشرة بين القدرة الإنتاجية المنخفضة للغاية لقطاع الدفاع (دول الناتو لإنتاج الذخيرة) والتقدم البطيء في الهجوم المضاد في أوكرانيا، وسبب التقدم البطيء هو أنه تم زرع عدد كبير من الألغام".
https://sputnikarabic.ae/20230916/كييف-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-الكارثة-في-البحر-الأسود-1081105691.html
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العالم
العالم

"الناتو" يعترف بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة تتجاوز قدراته ويكشف "لغز" فشل الهجوم المضاد

19:45 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 19:51 GMT 16.09.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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اعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأميرال روب باور، بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر، وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا، تتجاوز قدرات الحلف.
وقال الأميرال في مؤتمر صحفي في النرويج، حيث يشارك في المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلسي.: "إن أحجام المعدات العسكرية والذخيرة التي تطلبها أوكرانيا هائلة... حجم المنتجات المستخدمة (في الصراع في أوكرانيا) يتجاوز قدراتنا الإنتاجية".
ويعتقد رئيس اللجنة العسكرية أيضًا أن دول الناتو التي تقرر توريد الأسلحة والذخيرة إلى كييف بحاجة إلى التفكير في المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار على أمنها وأمن الناتو. وقال باور "عندما يقررون توريد أسلحة أو ذخيرة، عليهم أن يفكروا... في المخاطر التي قد يشكلها هذا الإمداد للدفاع داخل حلف شمال الأطلسي وفي بلادهم".
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وفي هذا الصدد، دعا دول الكتلة إلى حل قضايا زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الدفاع بسرعة وكفاءة.
كما أشار رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور أن التقدم البطيء الذي أحرزته أوكرانيا في الهجوم المضاد لا يرجع إلى نقص الذخيرة، بل إلى الوضع الصعب في ساحة المعركة، بما في ذلك حقول الألغام.
وأضاف: "لا توجد صلة مباشرة بين القدرة الإنتاجية المنخفضة للغاية لقطاع الدفاع (دول الناتو لإنتاج الذخيرة) والتقدم البطيء في الهجوم المضاد في أوكرانيا، وسبب التقدم البطيء هو أنه تم زرع عدد كبير من الألغام".
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