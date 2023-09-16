https://sputnikarabic.ae/20230916/علماء-أمريكيون-تفسيرنا-لقانون-نيوتن-كان-خاطئا-على-مدار-300-عام--1081087625.html
علماء أمريكيون: تفسيرنا لقانون "نيوتن" كان خاطئا على مدار 300 عام
علماء أمريكيون: تفسيرنا لقانون "نيوتن" كان خاطئا على مدار 300 عام
كتب إسحاق نيوتن قوانينه الشهيرة للحركة في عام 1687، وبالكتابة باللاتينية، حدد نيوتن ثلاثة مبادئ عالمية تصف كيفية التحكم في حركة الأجسام في عالمنا، والتي تمت... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T09:33+0000
2023-09-16T09:33+0000
2023-09-16T09:33+0000
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وصف دانييل هوك، الفيلسوف بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا ما تم اكتشافه بـ "ترجمة خاطئة خرقاء" في الترجمة الإنجليزية الأصلية لعام 1729 لكتاب "المبادئ اللاتينية" لنيوتن.قام عدد لا يحصى من الأكاديميين والمدرسين منذ ذلك الحين، بناءً على هذه الترجمة، بتفسير قانون نيوتن الأول للقصور الذاتي على أنه يعني أن "الجسم سيستمر في التحرك في خط مستقيم أو سيبقى في حالة سكون ما لم تتدخل قوة خارجية".بالنسبة لهوك، هذا يحدث فرقًا كبيرًا، بدلًا من وصف كيفية احتفاظ جسم ما بزخمه إذا لم تؤثر عليه أي قوى، أي أن القراءة الجديدة تظهر أن نيوتن كان يعني أن كل تغيير في زخم الجسم (كل هزة، وتراجع، وانحراف، وطفرة) يرجع إلى قوى خارجية.ومع ذلك، فإن هذا التصحيح البالغ الأهمية لم ينتشر قط، وأضاف هوك: "يرى البعض أن قراءتي متهورة بحيث لا يمكن أخذها على محمل الجد"، لكن الفحص الدقيق لكتابات نيوتن الخاصة يوضح ما كان يفكر فيه عالم الرياضيات الرائد في ذلك الوقت.إذا أخذنا الترجمة السائدة، وهي أن الأجسام تتحرك في خطوط مستقيمة حتى تجبرها قوة على خلاف ذلك، فإن ذلك يثير تساؤلا! لماذا يكتب نيوتن قانونًا حول الأجسام الخالية من القوى الخارجية عندما لا يوجد شيء من هذا القبيل في كوننا؛ عندما تكون الجاذبية والاحتكاك موجودة دائمًا؟كتب هوك: "من خلال إعطاء هذا المثال، يوضح لنا نيوتن بوضوح كيف ينطبق القانون الأول، كما يفهمه، على الأجسام المتسارعة التي تخضع لقوى، أي أنه ينطبق على الأجسام في العالم الحقيقي"، ويضيف "أن الكواكب والنجوم والأجرام السماوية الأخرى تخضع جميعها لنفس القوانين الفيزيائية التي تخضع لها الأجسام الموجودة على الأرض"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230912/أمريكا-2023-حصيلة-كوارث-قياسية-وعلماء-يحذرون-من-شقوق-التربة-صور-وفيديو-1080954044.html
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علوم, منوعات
علماء أمريكيون: تفسيرنا لقانون "نيوتن" كان خاطئا على مدار 300 عام
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كتب إسحاق نيوتن قوانينه الشهيرة للحركة في عام 1687، وبالكتابة باللاتينية، حدد نيوتن ثلاثة مبادئ عالمية تصف كيفية التحكم في حركة الأجسام في عالمنا، والتي تمت ترجمتها ونسخها ومناقشتها بشكل مطول.
وصف دانييل هوك، الفيلسوف بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا ما تم اكتشافه بـ "ترجمة خاطئة خرقاء" في الترجمة الإنجليزية الأصلية لعام 1729 لكتاب "المبادئ اللاتينية" لنيوتن.
قام عدد لا يحصى من الأكاديميين والمدرسين منذ ذلك الحين، بناءً على هذه الترجمة، بتفسير قانون نيوتن الأول للقصور الذاتي على أنه يعني أن "الجسم سيستمر في التحرك في خط مستقيم أو سيبقى في حالة سكون ما لم تتدخل قوة خارجية".
وأدرك هوك أن إعادة الصياغة الشائعة هذه تتضمن تفسيرًا خاطئًا ظل بعيدًا عن العين حتى اكتشف عالمان ترجمة كلمة لاتينية واحدة تم التغاضي عنها وهي "quatenus"، التي تعني "إلى حد ما"، وليس إلا.
بالنسبة لهوك، هذا يحدث فرقًا كبيرًا، بدلًا من وصف كيفية احتفاظ جسم ما بزخمه إذا لم تؤثر عليه أي قوى
، أي أن القراءة الجديدة تظهر أن نيوتن كان يعني أن كل تغيير في زخم الجسم (كل هزة، وتراجع، وانحراف، وطفرة) يرجع إلى قوى خارجية.
وأوضح هوك "من خلال إعادة هذه الكلمة المهملة "إلى حد ما" إلى مكانها، أعاد هؤلاء العلماء أحد المبادئ الأساسية للفيزياء إلى روعته الأصلية".
ومع ذلك، فإن هذا التصحيح البالغ الأهمية لم ينتشر قط، وأضاف هوك: "يرى البعض أن قراءتي متهورة بحيث لا يمكن أخذها على محمل الجد"، لكن الفحص الدقيق لكتابات نيوتن الخاصة يوضح ما كان يفكر فيه عالم الرياضيات الرائد في ذلك الوقت.
إذا أخذنا الترجمة السائدة، وهي أن الأجسام تتحرك في خطوط مستقيمة
حتى تجبرها قوة على خلاف ذلك، فإن ذلك يثير تساؤلا! لماذا يكتب نيوتن قانونًا حول الأجسام الخالية من القوى الخارجية عندما لا يوجد شيء من هذا القبيل في كوننا؛ عندما تكون الجاذبية والاحتكاك موجودة دائمًا؟
كتب هوك: "من خلال إعطاء هذا المثال، يوضح لنا نيوتن بوضوح كيف ينطبق القانون الأول، كما يفهمه، على الأجسام المتسارعة التي تخضع لقوى، أي أنه ينطبق على الأجسام في العالم الحقيقي"، ويضيف "أن الكواكب والنجوم والأجرام السماوية الأخرى تخضع جميعها لنفس القوانين الفيزيائية التي تخضع لها الأجسام الموجودة على الأرض"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.