https://sputnikarabic.ae/20230916/علماء-أمريكيون-تفسيرنا-لقانون-نيوتن-كان-خاطئا-على-مدار-300-عام--1081087625.html

علماء أمريكيون: تفسيرنا لقانون "نيوتن" كان خاطئا على مدار 300 عام

علماء أمريكيون: تفسيرنا لقانون "نيوتن" كان خاطئا على مدار 300 عام

كتب إسحاق نيوتن قوانينه الشهيرة للحركة في عام 1687، وبالكتابة باللاتينية، حدد نيوتن ثلاثة مبادئ عالمية تصف كيفية التحكم في حركة الأجسام في عالمنا، والتي تمت... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T09:33+0000

2023-09-16T09:33+0000

2023-09-16T09:33+0000

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وصف دانييل هوك، الفيلسوف بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا ما تم اكتشافه بـ "ترجمة خاطئة خرقاء" في الترجمة الإنجليزية الأصلية لعام 1729 لكتاب "المبادئ اللاتينية" لنيوتن.قام عدد لا يحصى من الأكاديميين والمدرسين منذ ذلك الحين، بناءً على هذه الترجمة، بتفسير قانون نيوتن الأول للقصور الذاتي على أنه يعني أن "الجسم سيستمر في التحرك في خط مستقيم أو سيبقى في حالة سكون ما لم تتدخل قوة خارجية".بالنسبة لهوك، هذا يحدث فرقًا كبيرًا، بدلًا من وصف كيفية احتفاظ جسم ما بزخمه إذا لم تؤثر عليه أي قوى، أي أن القراءة الجديدة تظهر أن نيوتن كان يعني أن كل تغيير في زخم الجسم (كل هزة، وتراجع، وانحراف، وطفرة) يرجع إلى قوى خارجية.ومع ذلك، فإن هذا التصحيح البالغ الأهمية لم ينتشر قط، وأضاف هوك: "يرى البعض أن قراءتي متهورة بحيث لا يمكن أخذها على محمل الجد"، لكن الفحص الدقيق لكتابات نيوتن الخاصة يوضح ما كان يفكر فيه عالم الرياضيات الرائد في ذلك الوقت.إذا أخذنا الترجمة السائدة، وهي أن الأجسام تتحرك في خطوط مستقيمة حتى تجبرها قوة على خلاف ذلك، فإن ذلك يثير تساؤلا! لماذا يكتب نيوتن قانونًا حول الأجسام الخالية من القوى الخارجية عندما لا يوجد شيء من هذا القبيل في كوننا؛ عندما تكون الجاذبية والاحتكاك موجودة دائمًا؟كتب هوك: "من خلال إعطاء هذا المثال، يوضح لنا نيوتن بوضوح كيف ينطبق القانون الأول، كما يفهمه، على الأجسام المتسارعة التي تخضع لقوى، أي أنه ينطبق على الأجسام في العالم الحقيقي"، ويضيف "أن الكواكب والنجوم والأجرام السماوية الأخرى تخضع جميعها لنفس القوانين الفيزيائية التي تخضع لها الأجسام الموجودة على الأرض"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

https://sputnikarabic.ae/20230912/أمريكا-2023-حصيلة-كوارث-قياسية-وعلماء-يحذرون-من-شقوق-التربة-صور-وفيديو-1080954044.html

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