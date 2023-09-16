https://sputnikarabic.ae/20230916/مالي-وبوركينا-فاسو-والنيجر-يوقعون-ميثاق-تأسيس-تحالف-دول-الساحل--1081103709.html
مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"
مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"
أعلن رئيس مالي الانتقالي، أسيمي غويتا، اليوم السبت، عن توقيعه مع نظيريه البوركينابي، إبراهيم تراوري، والنيجري، عبد الرحمن تشياني، ميثاق تأسيس "تحالف دول... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T16:12+0000
2023-09-16T16:12+0000
2023-09-16T16:12+0000
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وكتب غويتا، في منشور على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ’ليبتاكو-غورما‘ لتأسيس تحالف دول الساحل، بهدف تأسيس هيكل للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا".ويرى خبراء أن اتحاد جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو يمكنه مواجهة أي تدخل عسكري لباقي جيوش "إيكواس"، مشيرين إلى أن الدول التي تدعم هذا التدخل ستكون أول من يعاني منه. وسبق أن حذرت مالي وبوركينا فاسو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر.وشددت الدولتان على أن أي إجراء عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.يذكر أنه في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولى المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.وتشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" 7 دول أخرى هي ساحل العاج وتوغو وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا والرأس الأخضر.
https://sputnikarabic.ae/20230826/خبراء-اتحاد-جيوش-النيجر-ومالي-وبوركينا-فاسو-قادر-على-مواجهة-أي-تدخل-عسكري-1080434438.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, أفريقيا, العالم
أخبار مالي, النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, أفريقيا, العالم
مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"
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أعلن رئيس مالي الانتقالي، أسيمي غويتا، اليوم السبت، عن توقيعه مع نظيريه البوركينابي، إبراهيم تراوري، والنيجري، عبد الرحمن تشياني، ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"، ليكون هيكلا للدفاع الجماعي وتبادل المساعدة بين أطرافه.
وكتب غويتا، في منشور على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ’ليبتاكو-غورما‘ لتأسيس تحالف دول الساحل، بهدف تأسيس هيكل للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا".
ويرى خبراء أن اتحاد جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو يمكنه مواجهة أي تدخل عسكري لباقي جيوش "إيكواس"، مشيرين إلى أن الدول التي تدعم هذا التدخل
ستكون أول من يعاني منه.
وسبق أن حذرت مالي وبوركينا فاسو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر.
وشددت الدولتان على أن أي إجراء عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.
يذكر أنه في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد
محمد بازوم، وتولى المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
وتشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" 7 دول أخرى هي ساحل العاج وتوغو وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا والرأس الأخضر.