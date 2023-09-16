https://sputnikarabic.ae/20230916/محافظ-موسكو-الدفاع-الجوي-صد-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-موسكو--عاجل-1081107777.html
محافظ موسكو: الدفاع الجوي صد هجوما بطائرة مسيرة على موسكو
محافظ موسكو: الدفاع الجوي صد هجوما بطائرة مسيرة على موسكو
أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، ليل السبت/الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي بالعاصمة صدت هجومًا بطائرة مسيرة على موسكو في منطقة إيسترا الحضرية. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T23:09+0000
2023-09-16T23:09+0000
2023-09-16T23:27+0000
محافظ موسكو
روسيا
مسيرة
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وأضاف سوبيانين، أنه بحسب البيانات الأولية لا يوجد أي أضرار أو إصابات.على جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل السبت/الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في 17 سبتمبر، حوالي الساعة 1.15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.
https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-قبالة-الساحل-الغربي-لشبه-جزيرة-القرم-1081107682.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
محافظ موسكو, روسيا, مسيرة
محافظ موسكو, روسيا, مسيرة
محافظ موسكو: الدفاع الجوي صد هجوما بطائرة مسيرة على موسكو
23:09 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 23:27 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، ليل السبت/الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي بالعاصمة صدت هجومًا بطائرة مسيرة على موسكو في منطقة إيسترا الحضرية.
وأضاف سوبيانين، أنه بحسب البيانات الأولية لا يوجد أي أضرار أو إصابات.
وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة
فوق أراضي منطقة إسترا في العاصمة موسكو.
على جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل السبت/الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في 17 سبتمبر، حوالي الساعة 1.15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".
وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.