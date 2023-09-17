https://sputnikarabic.ae/20230917/الإقامة-في-المريخ-ناسا-تنجح-بإنتاج-الأكسجين-على-الكوكب-الأحمر-صور-وفيديو-1081110368.html

الإقامة في المريخ... "ناسا" تنجح بإنتاج الأكسجين على الكوكب الأحمر... صور وفيديو

الإقامة في المريخ... "ناسا" تنجح بإنتاج الأكسجين على الكوكب الأحمر... صور وفيديو

أظهرت تجربة أجريت على سطح المريخ أنه من الممكن استخلاص الأكسجين القابل للتنفس من الغلاف الجوي الرقيق للمريخ. 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T06:22+0000

2023-09-17T06:22+0000

2023-09-17T06:22+0000

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يقول نائب مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بام ميلروي: "يظهر أداء "موكسي" (جهاز لإنتاج الأكسجين) المثير للإعجاب أنه من الممكن استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ ما يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".وهو يعمل عن طريق التحليل الكهربائي، حيث يتم سحب هواء المريخ من خلال مرشح يقوم بتنظيفه. يتم بعد ذلك ضغط هواء المريخ المنقى وتسخينه وإرساله عبر المحلل الكهربائي، إذ يقوم المحلل الكهربائي بتقسيم ثاني أكسيد الكربون إلى أول أكسيد الكربون وأيونات الأكسجين، ويتم إعادة تجميع ذرات الأكسجين لتكوين O2.كل جولة تستغرق بضع ساعات، وفي ساعة التشغيل هذه، تم تصميم التجربة لإنتاج ما يصل إلى 10 غرامات، أي ما يعادل 20 دقيقة تقريبًا من الأكسجين القابل للتنفس لرائد فضاء واحد.من بين متطلبات التنفس لفريق من رواد الفضاء الذين يعيشون على المريخ لمدة عام، والوقود السائل اللازم لتشغيل المركبة الفضائية، ستكون هناك حاجة إلى نحو 500 طن متري من الأكسجين، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأوضح هيشت: "علينا أن نتخذ قرارات بشأن الأشياء التي يجب التحقق من صحتها على المريخ، وأعتقد أن هناك العديد من التقنيات في تلك القائمة، وأنا سعيد للغاية لأن "موكسي" كان الأول".

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