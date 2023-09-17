https://sputnikarabic.ae/20230917/البيت-الأبيض-يؤكد-أن-الصين-ترغب-في-إعادة-إنشاء-قنوات-اتصال-عسكرية-مع-واشنطن-1081129493.html
البيت الأبيض يؤكد أن الصين ترغب في إعادة إنشاء قنوات اتصال عسكرية مع واشنطن
البيت الأبيض يؤكد أن الصين ترغب في إعادة إنشاء قنوات اتصال عسكرية مع واشنطن
قال متحدث في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تعلنه حول عقد اجتماع مستقبلي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، مؤكدا أن الصين لديها رغبة وفق بعض... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T17:53+0000
2023-09-17T17:53+0000
2023-09-17T17:53+0000
العالم
الصين
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وقال المتحدث في مؤتمر خاص: "لقد علّقت جمهورية الصين الشعبية معظم الاتصالات العسكرية بعد زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان العام الماضي، ونحن نعمل جاهدين لاستعادة بعضها، ونرى دلائل محدودة على أنها (جمهورية الصين الشعبية) تبدي اهتمامًا بهذا، ولكن مرة أخرى، هذه عملية تدريجية".وأضاف: "الولايات المتحدة ليس لديها ما تعلنه بشأن لقاء محتمل بين الرئيس الصيني وبايدن بعد محادثات بين سوليفان ووزير الخارجية الصيني".كما أشار أن "الاجتماع بين سوليفان ووزير الخارجية الصيني كان حاسما بالنسبة للجهود الرامية إلى استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين".
https://sputnikarabic.ae/20230829/الصين-لوزيرة-التجارة-الأمريكية-في-بكين-القيود-التجارية-للولايات-المتحدة-تهدد-سلاسل-التوريد-العالمية-1080513812.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يؤكد أن الصين ترغب في إعادة إنشاء قنوات اتصال عسكرية مع واشنطن
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قال متحدث في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تعلنه حول عقد اجتماع مستقبلي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، مؤكدا أن الصين لديها رغبة وفق بعض المؤشرات لإعادة إنشاء قنوات الاتصال العسكرية مع واشنطن.
وقال المتحدث في مؤتمر خاص: "لقد علّقت جمهورية الصين الشعبية معظم الاتصالات العسكرية بعد زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان العام الماضي، ونحن نعمل جاهدين لاستعادة بعضها، ونرى دلائل محدودة على أنها (جمهورية الصين الشعبية) تبدي اهتمامًا بهذا، ولكن مرة أخرى، هذه عملية تدريجية".
وأضاف: "الولايات المتحدة ليس لديها ما تعلنه بشأن لقاء محتمل بين الرئيس الصيني وبايدن بعد محادثات بين سوليفان ووزير الخارجية الصيني".
كما أشار أن "الاجتماع بين سوليفان ووزير الخارجية الصيني كان حاسما بالنسبة للجهود الرامية إلى استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين".