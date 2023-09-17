https://sputnikarabic.ae/20230917/الدعم-السريع-تقول-إن-الجيش-السوداني-قصف-عدة-مباني-حكومية-بشكل-متعمد-1081136360.html

الدعم السريع" تقول إن الجيش السوداني قصف عدة مبان حكومية "بشكل متعمد"

الدعم السريع" تقول إن الجيش السوداني قصف عدة مبان حكومية "بشكل متعمد"

اتهمت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، "القوات المسلحة السودانية بتنفيذ عمليات قصف جوي عشوائي، ما أدى إلى إتلاف البنية التحتية والمناطق الأساسية في... 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T20:44+0000

2023-09-17T20:44+0000

2023-09-17T20:56+0000

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وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إن "الهجمات المستهدفة في الخرطوم أثرت على المرافق الحيوية، بما في ذلك وزارة العدل، ومكتب الضرائب، وبرج الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وبرج شركة "النيل" للبترول، إضافة إلى الهجمات المدروسة على المناطق السكنية والأسواق"، حسب البيان.يأتي ذلك بعد دقائق من بيان الجيش السوداني، الذي ‏اتهم فيه قوات الدعم السريع بـ"التمادي في التخريب والتدمير الممنهج للمنشىآت والبنية التحتية في البلاد".وكانت قوات الدعم السريع، قد اتهمت الأسبوع الماضي، الجيش السوداني بقتل 104 أشخاص وإصابة المئات، فيما نفى مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني هذه الادعاءات، مؤكدا أن طائرات الجيش الحربية قصفت تجمعات قوات الدعم وفقًا للقوانين الدولية الإنسانية ومبادئ الاشتباك العسكري.وتستمر، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20230910/رئيس-الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-أمد-الحرب-قد-يطول-في-السودان-وربما-تتوقف-بصورة-غير-متوقعة-1080886956.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي