https://sputnikarabic.ae/20230917/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-50-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1081136969.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 50 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 50 مرة خلال اليوم الماضي
اعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T22:11+0000
2023-09-17T22:11+0000
2023-09-17T22:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
قصف
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 50 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 166 مقذوفا من عيارات مختلفة.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة رجل مدني في منطقة كيروفسكي في دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 67 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1081136802.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف, روسيا
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 50 مرة خلال اليوم الماضي
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اعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 50 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 166 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 50 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 166 مقذوفا من عيارات مختلفة
.
وأضاف البيان، أن مناطق 4 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: ميرونوفسكي، غورلوفكا، دونيتسك وماكييفكا.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة رجل مدني في منطقة كيروفسكي في دونيتسك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 67 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.