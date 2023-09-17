عربي
https://sputnikarabic.ae/20230917/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-لقوات-آزوف-ويحيد-50-عسكريا-أوكرانيا--عاجل-1081108719.html
القوات الروسية تصد 6 هجمات لقوات آزوف ويحيد 50 عسكريا أوكرانيا
القوات الروسية تصد 6 هجمات لقوات آزوف ويحيد 50 عسكريا أوكرانيا
أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أحبطت وصدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T02:36+0000
2023-09-17T02:58+0000
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079402991_0:0:3180:1788_1920x0_80_0_0_21020f6061c7a72610cd3bc3b5ddffcd.jpg
موسكو، 17 سبتمبر - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على محور كراسني ليمان، أسفرت الإجراءات المتسقة لقوات تجمع "المركز" الروسية، وغارات طيران الجيش ونيران المدفعية، عن إحباط وصد 6 هجمات للوحدات الهجومية من اللواء 63 الميكانيكي، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي".وأضاف، بلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكرياً إضافة إلى تدمير دبابة وآلية قتالية مدرعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079402991_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_b55a22a52258bc1b537269e0c88b7efe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية

القوات الروسية تصد 6 هجمات لقوات آزوف ويحيد 50 عسكريا أوكرانيا

02:36 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 02:58 GMT 17.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أحبطت وصدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
موسكو، 17 سبتمبر - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على محور كراسني ليمان، أسفرت الإجراءات المتسقة لقوات تجمع "المركز" الروسية، وغارات طيران الجيش ونيران المدفعية، عن إحباط وصد 6 هجمات للوحدات الهجومية من اللواء 63 الميكانيكي، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي".
وأضاف، بلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكرياً إضافة إلى تدمير دبابة وآلية قتالية مدرعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:38 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذأمس, 11:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала