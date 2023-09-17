https://sputnikarabic.ae/20230917/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-لقوات-آزوف-ويحيد-50-عسكريا-أوكرانيا--عاجل-1081108719.html
القوات الروسية تصد 6 هجمات لقوات آزوف ويحيد 50 عسكريا أوكرانيا
القوات الروسية تصد 6 هجمات لقوات آزوف ويحيد 50 عسكريا أوكرانيا
أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أحبطت وصدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T02:36+0000
2023-09-17T02:36+0000
2023-09-17T02:58+0000
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079402991_0:0:3180:1788_1920x0_80_0_0_21020f6061c7a72610cd3bc3b5ddffcd.jpg
موسكو، 17 سبتمبر - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على محور كراسني ليمان، أسفرت الإجراءات المتسقة لقوات تجمع "المركز" الروسية، وغارات طيران الجيش ونيران المدفعية، عن إحباط وصد 6 هجمات للوحدات الهجومية من اللواء 63 الميكانيكي، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي".وأضاف، بلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكرياً إضافة إلى تدمير دبابة وآلية قتالية مدرعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079402991_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_b55a22a52258bc1b537269e0c88b7efe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية تصد 6 هجمات لقوات آزوف ويحيد 50 عسكريا أوكرانيا
02:36 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 02:58 GMT 17.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أحبطت وصدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
موسكو، 17 سبتمبر - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على محور كراسني ليمان، أسفرت الإجراءات المتسقة لقوات تجمع "المركز" الروسية، وغارات طيران الجيش ونيران المدفعية، عن إحباط وصد 6 هجمات للوحدات الهجومية من اللواء 63 الميكانيكي، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة "آزوف"
(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي".
وأضاف، بلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكرياً إضافة إلى تدمير دبابة وآلية قتالية مدرعة.