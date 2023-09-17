https://sputnikarabic.ae/20230917/راموس-يحرز-مع-إشبيلية-أول-انتصار-للفريق-في-الموسم-الحالي-1081136519.html

راموس يحرز مع إشبيلية أول انتصار للفريق في الموسم الحالي

راموس يحرز مع إشبيلية أول انتصار للفريق في الموسم الحالي

أحرز المدافع الإسباني الشهير، سيرخيو راموس، أول فوز لفريقه إشبيلية، الذي عاد إليه مؤخرا، بعدما شهد الفريق ذاته بداية مشوار اللاعب. 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T20:53+0000

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وقالت صحيفة "الرياضية" إن فوز إشبيلية الأول في هذا الموسم جاء على حساب فريق لاس بالماس، بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني لكرة القدم.لعب راموس أول مباراة له مع إشبيلية، منذ 28 أغسطس/ آب 2005، أي بعد مرور 18 عامًا و20 يومًا، حيث عاد راموس إلى إشبيلية هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو النادي الذي انضم إليه بعد رحيله عن ريال مدريد وحقق معه العديد من البطولات.وأثرت مشاركة راموس إيجابيا على إشبيلية، حيث حقق الفريق أول انتصار بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، جاء الفوز عن طريق البلجيكي دودي لوكيباكيو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 بعد دخوله بديلًا في المباراة.يشار إلى أن هذه الهزيمة هي الثالثة لفريق لاس بالماس في خمس مباريات، وبهذه النتيجة يستعد إشبيلية بشكل جيد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يلتقي مع لنس الفرنسي في المجموعة الثانية، يوم الأربعاء المقبل.يذكر أن نادي باريس سان جيرمان كان قد أعلن رسميا، في يونيو/ حزيران الماضي، عن رحيل راموس في نهاية الموسم الماضي، وقدم النادي الشكر لراموس عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنيًا له التوفيق في مستقبله المهني. من جانبه، نشر راموس تغريدة على حساباته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أغلقت فصلًا آخر في حياتي، وداعًا باريس سان جيرمان". وأضاف المدافع الإسباني: "لا أعرف كم عدد الأماكن التي يمكن للإنسان أن يشعر فيها بالانتماء، ولكن بالتأكيد، سان جيرمان والجماهير والمدينة كانوا كذلك بالنسبة لي". وأكمل: "أشكركم على السنتين التي قضيتها هنا وشاركت فيها في المنافسات المختلفة، وبذلت قصارى جهدي، سأواجه تحديات جديدة وسأرتدي قميص فريق آخر".

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