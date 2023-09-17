https://sputnikarabic.ae/20230917/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-شرقي-إندونيسيا-1081109074.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي إندونيسيا اليوم. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T04:29+0000
2023-09-17T04:29+0000
2023-09-17T04:29+0000
زلزال
أخبار إندونيسيا
العالم
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وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع، صباح اليوم الأحد، وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو.وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230915/زلزال-المغرب-بعدسات-المصورين-الصحفيين-1081060000.html
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زلزال, أخبار إندونيسيا, العالم
زلزال, أخبار إندونيسيا, العالم
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا
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ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي إندونيسيا اليوم.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع، صباح اليوم الأحد، وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو.
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات
.
ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.