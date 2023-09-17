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https://sputnikarabic.ae/20230917/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-شرقي-إندونيسيا-1081109074.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي إندونيسيا اليوم. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T04:29+0000
2023-09-17T04:29+0000
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وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع، صباح اليوم الأحد، وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو.وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230915/زلزال-المغرب-بعدسات-المصورين-الصحفيين-1081060000.html
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زلزال, أخبار إندونيسيا, العالم
زلزال, أخبار إندونيسيا, العالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا

04:29 GMT 17.09.2023
© AFP 2023 / Adek Berryتداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022.
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© AFP 2023 / Adek Berry
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ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي إندونيسيا اليوم.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع، صباح اليوم الأحد، وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو.
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
أم تحمل طفلها على ظهرها ترقد مع آخرين خارج منزلهم الذي تضرر من الزلزال في تيجيخت، في سلسلة جبال أطلس، في 14 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
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زلزال المغرب بعدسات المصورين الصحفيين
15 سبتمبر, 10:51 GMT
ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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