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https://sputnikarabic.ae/20230917/سفير-روسيا-لدى-كوريا-الشمالية-التعاون-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-ليس-موجها-ضد-أي-طرف-1081136029.html
سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ ليس موجها ضد أي طرف
سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ ليس موجها ضد أي طرف
أكد السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، الذي رافق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي، أن التعاون بين موسكو... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T20:32+0000
2023-09-17T20:32+0000
العالم
روسيا
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وقال السفير الروسي، في تصريحات لبرنامج سولوفييف لايف، اليوم الأحد: "نحن لا نتعاون مع كوريا الديمقراطية ضد أي شخص. لدينا أجندة إيجابية. نتعاون لحل قضايا محددة، وتحسين مستوى معيشة سكاننا، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات".وأضاف السفير الروسي أن "الزعيم الكوري الشمالي أثار مسألة التعاون في مجال الطاقة الكهرومائية خلال زيارته إلى روسيا".وقال: "عندما ودّعنا الزعيم كيم جونغ أون والوفد المرافق في محطة أرتيموفسكي، في رأيي، بدا لي أنه مسرور... وكل شيء جيد للغاية ويتم وضع الخطط على نطاق واسع للمستقبل".ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.
https://sputnikarabic.ae/20230917/سفير-روسيا-لدى-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-راض-عن-زيارته-إلى-روسيا-1081108380.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ ليس موجها ضد أي طرف

20:32 GMT 17.09.2023
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL
/
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أكد السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، الذي رافق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي، أن التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ ليس موجها ضد أي طرف، ولكن هدفه تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال السفير الروسي، في تصريحات لبرنامج سولوفييف لايف، اليوم الأحد: "نحن لا نتعاون مع كوريا الديمقراطية ضد أي شخص. لدينا أجندة إيجابية. نتعاون لحل قضايا محددة، وتحسين مستوى معيشة سكاننا، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات".
وأضاف السفير الروسي أن "الزعيم الكوري الشمالي أثار مسألة التعاون في مجال الطاقة الكهرومائية خلال زيارته إلى روسيا".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: كيم جونغ أون راض عن زيارته إلى روسيا
01:08 GMT
وقال: "عندما ودّعنا الزعيم كيم جونغ أون والوفد المرافق في محطة أرتيموفسكي، في رأيي، بدا لي أنه مسرور... وكل شيء جيد للغاية ويتم وضع الخطط على نطاق واسع للمستقبل".
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.
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