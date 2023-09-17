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طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا
طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا
صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، بأن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T09:42+0000
2023-09-17T09:42+0000
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وأوضح عبد اللهيان: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولاً بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانياً أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".واستهدفت غارة جوية تركية جديدة، يوم أمس السبت، سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف حلب، أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قُتلوا، يوم الجمعة الماضي، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.
https://sputnikarabic.ae/20230916/إيران-ترد-على-معلومات-سرية-أمريكية-مفبركة-بشأن-طائرات-مسيرة-في-أوكرانيا-1081105055.html
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العالم, روسيا, إيران
العالم, روسيا, إيران

طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا

09:42 GMT 17.09.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، بأن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
وأوضح عبد اللهيان: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولاً بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانياً أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".

وأكد عبد اللهيان: "ستكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".

طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران ترد على "معلومات سرية" أمريكية "مفبركة" بشأن طائرات مسيرة في أوكرانيا
أمس, 18:53 GMT
واستهدفت غارة جوية تركية جديدة، يوم أمس السبت، سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف حلب، أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قُتلوا، يوم الجمعة الماضي، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.
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