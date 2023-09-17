https://sputnikarabic.ae/20230917/طهران-تقترح-على-دمشق-وأنقرة-خطة-لانسحاب-القوات-التركية-من-سوريا-1081113714.html
طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا
طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا
صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، بأن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T09:42+0000
2023-09-17T09:42+0000
2023-09-17T09:42+0000
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وأوضح عبد اللهيان: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولاً بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانياً أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".واستهدفت غارة جوية تركية جديدة، يوم أمس السبت، سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف حلب، أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قُتلوا، يوم الجمعة الماضي، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.
https://sputnikarabic.ae/20230916/إيران-ترد-على-معلومات-سرية-أمريكية-مفبركة-بشأن-طائرات-مسيرة-في-أوكرانيا-1081105055.html
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العالم, روسيا, إيران
طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا
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صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، بأن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
وأوضح عبد اللهيان: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولاً بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانياً أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".
وأكد عبد اللهيان: "ستكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".
واستهدفت غارة جوية تركية جديدة
، يوم أمس السبت، سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف حلب، أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قُتلوا، يوم الجمعة الماضي، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.