https://sputnikarabic.ae/20230917/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-في-حماية-قوات-إسرائيلية-1081112185.html
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، والتي بدأت أمس السبت. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T08:13+0000
2023-09-17T08:13+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أعاقت الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين إلى باحات المسجد.وذكرت الوكالة نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أنه "منذ ساعات الصباح، شرعت القوات الإسرائيلية بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي".وأضافت أن ذلك حدث بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.ووفقا للوكالة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تعرف هويتهما بعد.وأوضحت أنه تم نشر مئات الجنود على أبواب المسجد، وفي مختلف أحياء مدينة القدس، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حسب وصفها.يذكر أن جامعة الدول العربية كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل، بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
https://sputnikarabic.ae/20230822/وزير-الأوقاف-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-54-عاما-من-حريق-المسجد-الأقصى-والنار-لا-تزال-مشتعلة-بداخله-1080333370.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية
08:13 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 17.09.2023) تابعنا عبر
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، والتي بدأت أمس السبت.
وبحسب وكالة
الأنباء الفلسطينية، أعاقت الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين إلى باحات المسجد.
وذكرت الوكالة نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أنه "منذ ساعات الصباح، شرعت القوات الإسرائيلية بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي".
وأضافت أن ذلك حدث بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.
ووفقا للوكالة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تعرف هويتهما بعد.
وأوضحت أنه تم نشر مئات الجنود على أبواب المسجد، وفي مختلف أحياء مدينة القدس
، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حسب وصفها.
يذكر أن جامعة الدول العربية كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى
، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل، بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.