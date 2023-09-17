https://sputnikarabic.ae/20230917/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-في-حماية-قوات-إسرائيلية-1081112185.html

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، والتي بدأت أمس السبت. 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T08:13+0000

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أعاقت الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين إلى باحات المسجد.وذكرت الوكالة نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أنه "منذ ساعات الصباح، شرعت القوات الإسرائيلية بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي".وأضافت أن ذلك حدث بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.ووفقا للوكالة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تعرف هويتهما بعد.وأوضحت أنه تم نشر مئات الجنود على أبواب المسجد، وفي مختلف أحياء مدينة القدس، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حسب وصفها.يذكر أن جامعة الدول العربية كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل، بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

https://sputnikarabic.ae/20230822/وزير-الأوقاف-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-54-عاما-من-حريق-المسجد-الأقصى-والنار-لا-تزال-مشتعلة-بداخله-1080333370.html

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