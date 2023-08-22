https://sputnikarabic.ae/20230822/وزير-الأوقاف-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-54-عاما-من-حريق-المسجد-الأقصى-والنار-لا-تزال-مشتعلة-بداخله-1080333370.html

وزير الأوقاف الفلسطيني لـ "سبوتنيك": 54 عاما من حريق المسجد الأقصى و"النار لا تزال مشتعلة بداخله"

وزير الأوقاف الفلسطيني لـ "سبوتنيك": 54 عاما من حريق المسجد الأقصى و"النار لا تزال مشتعلة بداخله"

قال حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن المسجد الأقصى المبارك لا يزال يعاني من غلال الاحتلال القاتمة، حيث لم تترك إسرائيل المسجد منذ حرقه في عام 1969، فهي... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T17:25+0000

2023-08-22T17:25+0000

2023-08-22T17:25+0000

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وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن حرق المسجد كان بداية إشعال فتيل المعركة حوله، وهذه الحرب لا تزال مستمرة ومستعرة، بل ازدادت في هذه الأيام بشكل كبير، حيث تهدف إسرائيل من وراء ذلك إلى السيطرة الشمولية على هذا الصرح المبارك، وإحالته إلى هيكلها المزعوم زورا وبهتانا.وتابع البكري: "بعد 54 عاما من إجرامه بحق المسجد الأقصى، لا يزال الاحتلال يرتكب جرائمه حتى اليوم، عبر التقسيم الزماني والمكاني، وفرض القيود على المصلين والمرابطين، واستصدار الأوامر القانونية بعدم دخول المسجد الأقصى من خلال المحاكم الإسرائيلية التي تدعي زورا قانونيتها في إتباع هذه الإجراءات".وأوضح وزير الأوقاف الفلسطيني أن الحرب التي لم تتوقف حتى اليوم ولا تزال نارها مشتعلة بالمسجد الأقصى يواجهه الفلسطينيون والعرب والمسلمون بقوة، حيث يقفون ضد هذه الإجراءات، ويسخر الشعب الفلسطيني والمواطن المقدسي بشكل خاص كل الإمكانيات والقوة التي يملكها من أجل مجابهة هذه التحركات العنترية الإسرائيلية، لمنع الاحتلال من الوصول إلى مبتغاه مطلقا.وقال حاتم البكري إن الشعب الفلسطيني يؤمن بعدالة قضيته، ويقدم كل ما يمكن تقديمه من أجل الحفاظ على قدسية المسجد المبارك، رغم كل المحاولات البائسة واليائسة التي يقوم بها الاحتلال تجاه المسجد من أجل تهويده.وشدد البكري على ضرورة تقديم الأمة العربية والإسلامية دعما قويا ومباشرا تجاه القدس والمسجد الأقصى، وهو رمز مقدس لدى عامة المسلمين، باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.وأصدرت الجامعة العربية بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وأكدت الجامعة العربية أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة هو مكان عبادة للمسلمين فقط، محذرة من أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية.ولفتت إلى أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، مشيرة إلى أنه لا يجب القيام بأي إجراء أحادي يمس المكانة القانونية للقدس ويشمل ذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بها. وتأتي الذكرى الـ 54 لإحراق المسجد الاقصى هذا العام في ظل حالة توتر كبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قتل منذ بداية العام 32 شخصا في إسرائيل خلال هجمات نفذها فلسطينيون، وفي المقابل قتل أكثر من 206 فلسطيني برصاص وقصف إسرائيلي، وفق إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية رسمية.

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