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محافظ موسكو: إسقاط مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة العاصمة -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230917/محافظ-موسكو-إسقاط-مسيرة-أخرى-كانت-تحاول-مهاجمة-موسكو--عاجل-1081108481.html
محافظ موسكو: إسقاط مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة العاصمة -عاجل
محافظ موسكو: إسقاط مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة العاصمة -عاجل
أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبانيين، إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة موسكو. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T01:28+0000
2023-09-17T01:29+0000
روسيا
موسكو
مسيرة
محافظ موسكو
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وأضاف، أسقطت المسيرة في منطقة رامنسكي بإقليم موسكو، وبحسب البيانات الأولية لم تحدث أضرار أو إصابات.
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روسيا, موسكو, مسيرة, محافظ موسكو
روسيا, موسكو, مسيرة, محافظ موسكو

محافظ موسكو: إسقاط مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة العاصمة -عاجل

01:28 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 01:29 GMT 17.09.2023)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
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يتبع
أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبانيين، إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة موسكو.
وأضاف، أسقطت المسيرة في منطقة رامنسكي بإقليم موسكو، وبحسب البيانات الأولية لم تحدث أضرار أو إصابات.
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