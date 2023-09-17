https://sputnikarabic.ae/20230917/محافظ-موسكو-إسقاط-مسيرة-أخرى-كانت-تحاول-مهاجمة-موسكو--عاجل-1081108481.html
محافظ موسكو: إسقاط مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة العاصمة -عاجل
محافظ موسكو: إسقاط مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة العاصمة -عاجل
أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبانيين، إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة موسكو. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T01:28+0000
2023-09-17T01:28+0000
2023-09-17T01:29+0000
روسيا
موسكو
مسيرة
محافظ موسكو
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وأضاف، أسقطت المسيرة في منطقة رامنسكي بإقليم موسكو، وبحسب البيانات الأولية لم تحدث أضرار أو إصابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, موسكو, مسيرة, محافظ موسكو
روسيا, موسكو, مسيرة, محافظ موسكو
محافظ موسكو: إسقاط مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة العاصمة -عاجل
01:28 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 01:29 GMT 17.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبانيين، إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت تحاول مهاجمة موسكو.
وأضاف، أسقطت المسيرة في منطقة رامنسكي بإقليم موسكو، وبحسب البيانات الأولية لم تحدث أضرار أو إصابات.