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https://sputnikarabic.ae/20230917/مقتل-4-مسلحين-موالين-للقوات-الأمريكية-بينهم-قيادي-باستهداف-جوي-تركي-شرقي-سوريا-1081126151.html
مقتل 4 مسلحين موالين للقوات الأمريكية بينهم قيادي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا
مقتل 4 مسلحين موالين للقوات الأمريكية بينهم قيادي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا
قتلت مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي وأصيب آخرون بجروح في استهداف جوي تركي جديد لسيارة تابعة لهم في ريف الحسكة شرقي سوريا. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T16:19+0000
2023-09-17T16:19+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن 4 من مسلحي "قسد" الموالية لجيش الاحتلال الأمريكي قُتلوا، بينهم قيادي من جنسية أجنبية، وأصيب مسلح آخر بجروح بليغة باستهداف جوي للاحتلال التركي لسيارة كانت تقلهم على إحدى الطرق العامة في ريف الحسكة.وبينت المصادر أن الاستهداف الجوي وقع على طريق عام القامشلي- عامودا شمالي الحسكة، اليوم الأحد 17 أيلول/سبتمبر، بالقرب من قرية الحاتمية واستهدف سيارة عسكرية نوع جيب تابعة لما يسمى قوات “الأسايش” الذراع الأمني لقوات "قسد".وكان 3 من مقاتلات ما تسمى "وحدات حماية المرأة "YPJ"، الجناح النسائي لقوات "قسد"، قتلن الجمعة 15 سبتمبر، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب لسيارتين عسكريتين.وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التركية إلى أكثر من 50 استهدافا جويا نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 70 مسلحاً بينهم قياديين من قوات "قسد" ومن جنسيات أجنبية.ووسعت الطائرات المسيرة التركية من عمليات استهدافها لمواقع وتحركات وسيارات قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي خلال الفترة الماضية، من أقصى محافظة الحسكة شرقاً مروراً بالرقة ووصولاً إلى حلب.
https://sputnikarabic.ae/20230917/طهران-تقترح-على-دمشق-وأنقرة-خطة-لانسحاب-القوات-التركية-من-سوريا-1081113714.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مقتل 4 مسلحين موالين للقوات الأمريكية بينهم قيادي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا

16:19 GMT 17.09.2023
© Sputnik . Shams Molhemسوريا تقلص دعم المحروقات جزئيا وترفع رواتب الموظفين.. مواطنون: "خربان بيوت.. أين الحكومة؟"
سوريا تقلص دعم المحروقات جزئيا وترفع رواتب الموظفين.. مواطنون: خربان بيوت.. أين الحكومة؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Shams Molhem
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قتلت مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي وأصيب آخرون بجروح في استهداف جوي تركي جديد لسيارة تابعة لهم في ريف الحسكة شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن 4 من مسلحي "قسد" الموالية لجيش الاحتلال الأمريكي قُتلوا، بينهم قيادي من جنسية أجنبية، وأصيب مسلح آخر بجروح بليغة باستهداف جوي للاحتلال التركي لسيارة كانت تقلهم على إحدى الطرق العامة في ريف الحسكة.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا
09:42 GMT
وبينت المصادر أن الاستهداف الجوي وقع على طريق عام القامشلي- عامودا شمالي الحسكة، اليوم الأحد 17 أيلول/سبتمبر، بالقرب من قرية الحاتمية واستهدف سيارة عسكرية نوع جيب تابعة لما يسمى قوات “الأسايش” الذراع الأمني لقوات "قسد".
وكان 3 من مقاتلات ما تسمى "وحدات حماية المرأة "YPJ"، الجناح النسائي لقوات "قسد"، قتلن الجمعة 15 سبتمبر، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب لسيارتين عسكريتين.
وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التركية إلى أكثر من 50 استهدافا جويا نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 70 مسلحاً بينهم قياديين من قوات "قسد" ومن جنسيات أجنبية.
ووسعت الطائرات المسيرة التركية من عمليات استهدافها لمواقع وتحركات وسيارات قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي خلال الفترة الماضية، من أقصى محافظة الحسكة شرقاً مروراً بالرقة ووصولاً إلى حلب.
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